El mega proyecto busca unir el Atlántico y el Pacífico a través de 4 países. Foto: Ámbito

Un nuevo corredor bioceánico promete transformar el comercio en América del Sur y convertirse en una alternativa estratégica para conectar el océano Atlántico con el Pacífico. El megaproyecto involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Chile y busca reducir tiempos logísticos, abaratar costos y fortalecer el intercambio comercial con Asia.

Cómo funcionará el Corredor Bioceánico de Capricornio

La iniciativa, conocida como Corredor Bioceánico de Capricornio o Corredor Bioceánico Vial, contempla una red de rutas, puentes e infraestructura logística que unirá los puertos brasileños sobre el Atlántico con terminales chilenas ubicadas sobre el Pacífico.

El trazado atravesará más de 3.200 kilómetros y conectará regiones de Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile. Entre los puntos clave aparecen ciudades como Porto Murtinho y Campo Grande, en Brasil; Carmelo Peralta, en Paraguay; y Salta y Jujuy, en Argentina, antes de llegar a puertos chilenos como Antofagasta e Iquique.

Corredor Bioceánico de Capricornio. Foto: ChatGPT.

El objetivo es que las mercaderías puedan cruzar el continente por tierra de manera más rápida y eficiente que mediante algunas rutas marítimas tradicionales, especialmente para exportaciones con destino a Asia.

Corredor bioceánico: el impacto económico que podría tener en la región

Además de facilitar el comercio internacional, el proyecto apunta a generar un fuerte impacto en infraestructura, turismo y desarrollo regional. Los países involucrados consideran que el corredor ayudará a integrar zonas históricamente relegadas y atraer nuevas inversiones vinculadas al transporte y la logística.

La obra también incluye construcciones estratégicas, como el puente bioceánico sobre el río Paraguay, considerado una de las piezas clave para completar la conexión terrestre entre los países participantes.

Corredor Bioceánico de Capricornio. Foto: Redes Chaco.

Por qué este corredor puede cambiar el comercio con Asia

Uno de los principales beneficios del corredor será la reducción de tiempos y costos para exportar productos sudamericanos hacia mercados asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. Esto podría representar una ventaja clave para las economías regionales en un contexto global donde la logística y la velocidad de entrega tienen cada vez más peso. Con este proyecto, América del Sur apuesta a consolidar una nueva vía comercial entre dos océanos y redefinir el mapa logístico del continente.