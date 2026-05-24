El provocador mensaje de Trump contra Irán en medio de las supuestas negociaciones para finalizar la guerra:

Donald Trump anunció negociaciones concretas con Irán. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un provocador mensaje en Truth Social en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente. El mandatario compartió una imagen con barcos iraníes destruidos por aviones estadounidenses acompañada por la palabra “Adiós”.

El provocador mensaje de Trump contra Irán. Foto: Truth Social/@realDonaldTrump

En contrapartida, ambos países intensificaron este domingo las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada meses atrás. Contrario a su reciente publicación, Trump aseguró que el entendimiento está “en gran medida negociado” y confirmó que las conversaciones ingresaron en una etapa decisiva.

Entre los puntos centrales del posible pacto figura la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas, cuyo cierre parcial durante el conflicto provocó preocupación en los mercados internacionales y alteró el suministro energético global.

Trump señaló en su red Truth Social que el acuerdo todavía debe ser finalizado, aunque destacó que “se están discutiendo los aspectos y detalles finales” tras una serie de contactos diplomáticos con líderes de los países del Golfo, Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán.

Donald Trump habló con Netanyahu para poner fin a la guerra

En paralelo, el mandatario mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de las diferencias internas sobre cómo avanzar frente al régimen iraní. Mientras Trump impulsa una salida diplomática, sectores del gobierno israelí presionan para retomar las operaciones militares.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu hablaron sobre la guerra en Medio Oriente. Foto: REUTERS

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó desde Nueva Delhi que existe una “posibilidad real” de anunciar avances concretos en las próximas horas. “Hay una chance de que tengamos algo para anunciar muy pronto”, declaró ante periodistas.

Rubio sostuvo además que el acuerdo podría abrir un proceso orientado a impedir que Irán desarrolle armas nucleares. “El objetivo del presidente es un mundo que ya no tenga que temer un arma nuclear iraní”, explicó.

No obstante, desde Teherán aclararon que el programa nuclear no forma parte de esta etapa de las conversaciones. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaïl Baghaï, indicó que ambas partes trabajan en un memorando de entendimiento, aunque advirtió que todavía persisten diferencias importantes.

Según medios estadounidenses, la propuesta en discusión contempla el desbloqueo de activos iraníes congelados en el exterior y la extensión de las negociaciones por otros 30 días. Sin embargo, el futuro del uranio enriquecido en poder de Irán quedaría pendiente para una próxima ronda diplomática.

Uno de los temas más sensibles es precisamente la situación del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por donde circula cerca de un tercio del petróleo transportado por mar en el mundo. La reapertura total de la ruta aparece como una prioridad para Washington y sus aliados regionales.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actúa como mediador, anunció que buscará organizar una nueva ronda de conversaciones en los próximos días.

Desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre ambos países tras más de un mes de enfrentamientos que dejaron miles de muertos y provocaron fuertes impactos en la economía internacional.

El estrecho de Ormuz sigue siendo la clave del conflicto. Foto: REUTERS

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, Trump advirtió que, si fracasan las negociaciones, la región podría enfrentar un escenario de violencia aún mayor. “Ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”, sostuvo el mandatario en una entrevista televisiva.

En paralelo, el conflicto también mantiene tensión en el frente libanés, donde Israel continúa realizando operaciones militares contra el grupo Hezbollah pese al alto el fuego vigente desde abril.