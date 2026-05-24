Evo Morales exige la renuncia de Rodrigo Paz. Foto: EFE

La crisis política y social en Bolivia se profundiza día a día. El expresidente Evo Morales reclamó este domingo la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días y pidió la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz, luego del fracaso del operativo policial y militar que intentó desbloquear las rutas tomadas por manifestantes en distintas regiones del país.

“Hay dos caminos: militarizar o avanzar hacia la pacificación y una transición con elecciones en 90 días”, afirmó Morales durante su programa radial emitido por Kawsachun Coca, la emisora vinculada al movimiento cocalero.

El exmandatario sostuvo que la única forma de evitar una escalada de violencia es la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno transitorio que convoque rápidamente a elecciones.

Hay 59 bloqueos activos y crece el desabastecimiento en Bolivia

Bolivia amaneció este domingo con 59 bloqueos activos distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Las protestas afectan principalmente a las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, aunque también se registran cortes en Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Los únicos departamentos sin bloqueos son Beni, Pando y Tarija.

Las manifestaciones, impulsadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana y sectores afines a Morales, provocaron una fuerte crisis de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto.

La inflación interanual alcanzó el 14% en abril y el aumento de precios se agravó por las dificultades para transportar mercadería hacia las principales ciudades del país.

El gobierno atribuye las protestas a una estrategia de desestabilización impulsada por Evo Morales, quien permanece prófugo en una causa judicial vinculada a presunta trata de una menor.

Fracasó el segundo operativo para despejar rutas

El sábado, fuerzas policiales y militares realizaron un nuevo intento para liberar la carretera troncal que conecta La Paz con Oruro, una ruta estratégica de 227 kilómetros utilizada para el transporte de combustible y productos esenciales.

El operativo, denominado “Corredor humanitario con banderas blancas”, buscaba permitir el paso de camiones varados y restablecer el suministro en las ciudades afectadas.

Sin embargo, la intervención volvió a fracasar tras violentos enfrentamientos con manifestantes, que utilizaron piedras, hondas y cargas de dinamita para frenar el avance de las fuerzas de seguridad.

Aunque los tractores lograron despejar algunos tramos, los bloqueadores reinstalaron rápidamente piedras, troncos y montículos de tierra sobre la carretera.

Crisis en Bolivia. Foto: EFE

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que la caravana oficial sufrió tres emboscadas durante el operativo. Según relató el funcionario, uno de los vehículos fue atacado con piedras que destruyeron el vidrio trasero. “Llegamos a La Paz cerca de las dos de la mañana después de una tercera emboscada”, declaró.

Rodrigo Paz advierte que “todo tiene un límite”

En medio del agravamiento de la crisis, el presidente Rodrigo Paz aseguró que continuará buscando una salida negociada, aunque advirtió que el gobierno podría avanzar con medidas más severas si los bloqueos continúan.

“Vamos a extremar todos los esfuerzos para el diálogo, pero todo tiene un límite”, sostuvo el mandatario, quien asumió hace apenas seis meses en medio de una grave crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles.

Mientras tanto, la tensión continúa creciendo y la posibilidad de nuevas protestas y enfrentamientos mantiene en alerta a todo el país.