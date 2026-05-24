Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que las conversaciones de paz con Irán “avanzan de manera constructiva”, pero dijo que no se precipitará y le pidió a su equipo negociador que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, dijo en su red Truth Social.

El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que forzó el desvío de un centenar de buques “se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, y agregó que “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”.

Si bien Trump admitió que la “relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva”, también subrayó que Teherán debe “comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

Qué se sabe sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Según filtraciones a medios, el acuerdo que están a punto de cerrar Estados Unidos e Irán incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El borrador fue criticado por algunos senadores republicanos, que consideran que Washington estaría cediendo demasiado frente a la República Islámica.

En su mensaje, Trump se defendió y aseguró que este será mejor que el acuerdo nuclear que cerró el entonces presidente Barack Obama con Irán en 2015, y que el republicano considera “uno de los peores” que jamás haya firmado Estados Unidos.

Trump dijo que Teherán debe “comprender que no pueden desarrollar un arma o una bomba nuclear”. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Según el líder republicano, ese pacto, que limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio de levantamiento de sanciones internacionales sobre Teherán, era “un camino directo para que Irán desarrollara un arma nuclear”.

Trump, que durante su primer mandato rompió el acuerdo de Obama, afirmó que “no ocurrirá lo mismo” con el acuerdo que actualmente está negociando con Irán: “¡De hecho, es todo lo contrario!”, dijo.

Asimismo, agradeció en Truth Social, la cooperación de sus socios del golfo Pérsico en estas negociaciones y les animó a sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel, e incluso sugirió que Irán podría adherirse a ellos en el futuro.