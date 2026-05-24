Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

El misil hipersónico Oreshnik volvió al centro de la escena internacional luego de que Rusia confirmara su utilización durante el masivo bombardeo nocturno sobre Ucrania que dejó muertos, decenas de heridos y graves daños en Kiev. El uso de esta arma desató fuertes críticas de líderes europeos, que acusaron al Kremlin de realizar una “provocación nuclear” en plena escalada de la guerra.

El presidente ruso, Vladímir Putin, describe al Oreshnik como un misil “de última generación”, capaz de portar múltiples cabezas de combate, alcanzar velocidades hipersónicas y evadir los sistemas modernos de defensa aérea.

Las consecuencias del ataque con misil de Rusia a Ucrania. Foto: REUTERS

El arma fue utilizada por primera vez en noviembre de 2024 durante un ataque contra la ciudad ucraniana de Dnipró y, desde entonces, se convirtió en uno de los sistemas militares más observados por Occidente.

El mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Video: Reuters.

Un misil capaz de alcanzar objetivos en toda Europa

Rusia clasifica al Oreshnik como un misil balístico de alcance medio. Según Moscú, puede impactar objetivos situados entre 3.000 y 5.500 kilómetros de distancia, lo que le permitiría alcanzar gran parte del territorio europeo.

El nombre del misil proviene de la palabra rusa para “avellano” y, de acuerdo con dirigentes rusos y bielorrusos, ya habría sido desplegado también en Bielorrusia, uno de los principales aliados del Kremlin.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que el Oreshnik está basado en el sistema experimental RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental móvil desarrollado por Rusia. Sin embargo, Putin insiste en que se trata de un armamento completamente nuevo y modernizado tras una orden emitida en 2023.

Capacidad nuclear y velocidad hipersónica

Funcionarios rusos aseguran que el misil posee capacidad para transportar ojivas nucleares, aunque en los ataques realizados sobre Ucrania habría utilizado cargas convencionales o señuelos.

Putin afirmó que el impacto del Oreshnik genera temperaturas extremas y puede destruir estructuras subterráneas altamente protegidas. Sin embargo, analistas occidentales remarcan que los daños observados en los primeros ataques fueron menores a los esperados para un arma de esas características.

Uno de los aspectos más preocupantes para Occidente es su velocidad. Según el Kremlin, el misil puede alcanzar Mach 10, es decir, diez veces la velocidad del sonido. Rusia sostiene que esa capacidad vuelve extremadamente difícil su intercepción mediante sistemas antiaéreos tradicionales.

El proyecto Missile Threat, del Center for Strategic and International Studies, señaló que las velocidades hipersónicas no son inusuales en misiles balísticos modernos, aunque advirtió que representan un desafío creciente para los sistemas defensivos actuales.

Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

El ataque sobre Kiev y la reacción de Europa

El ejército ruso confirmó que el Oreshnik fue utilizado durante el reciente bombardeo masivo contra Kiev, donde también se lanzaron 600 drones y 90 misiles de distintos tipos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que el misil impactó en Bila Tserkva, en la región de Kiev, y acusó a Putin de actuar con “demencia”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el ataque y calificó el uso del Oreshnik como una “imprudente provocación nuclear”.

El bombardeo dejó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y daños en edificios residenciales, escuelas, mercados y centros comerciales. Las autoridades ucranianas advirtieron además que el episodio volvió a poner en evidencia la escasez de misiles interceptores y la dependencia de los sistemas Patriot enviados por Estados Unidos.