Misiles balísticos. Foto: Wikimedia Commons

Un importante país sudamericano avanza en el desarrollo de un misil balístico táctico propio y busca posicionarse como la principal potencia misilística de América Latina. Se trata de un sistema integrado al Programa Estratégico ASTROS – FOGOS que representa un salto tecnológico para la industria militar sudamericana y refuerza su estrategia de autonomía en cuanto a defensa.

El país sudamericano que desarrolla su primer misil balístico táctico

Se trata de Brasil que, junto a la empresa Avibras y el Centro Tecnológico del Ejército, anunciaron oficialmente el desarrollo del misil táctico balístico (MTB), un sistema integrado al Programa Estratégico ASTROS – FOGOS.

El nuevo misil será incorporado al sistema ASTROS, una de las plataformas de artillería de cohetes más reconocidas de la industria brasileña y uno de los principales productos de exportación del sector de defensa del país.

Brasil busca su propio misil balístico de la mano de Avibras. Foto: Wikimedia Commons

El programa contempla el desarrollo de capacidades avanzadas de propulsión, integración de sistemas y lanzamiento de precisión, áreas consideradas extremadamente sensibles debido a las restricciones internacionales sobre transferencia tecnológica militar.

Esta iniciativa posiciona a Brasil dentro del reducido grupo de países que son capaces de diseñar, producir y operar misiles tácticos utilizando plataformas nacionales de lanzamiento. Se trata de una capacidad estratégica que no solo tiene impacto militar, sino también industrial, tecnológico y geopolítico.

El fallido intento de la Argentina de tener un misil balístico táctico

El proyecto inevitablemente remite a un antecedente histórico regional: el Proyecto Cóndor II impulsado por Argentina durante las décadas de 1970 y 1980. Aquel programa convirtió al país en el primero de América Latina en alcanzar etapas avanzadas en el diseño de un misil balístico táctico de mediano alcance. Sin embargo, el desarrollo terminó siendo cancelado y desmantelado bajo fuertes presiones diplomáticas internacionales vinculadas a las políticas de no proliferación misilística.

Décadas después, Brasil emerge como el principal actor sudamericano en materia de tecnología militar y defensa de alta complejidad. El contexto internacional también cambió drásticamente. Las guerras en Europa y Medio Oriente, la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro llevaron a numerosos países a priorizar capacidades soberanas en sectores considerados críticos para la seguridad nacional.

El anuncio también coincide con la reestructuración corporativa de Avibras Aeroco, nueva firma que incorpora activos estratégicos y busca preservar el núcleo tecnológico que históricamente posicionó a Avibras como uno de los actores más relevantes de la Base Industrial de Defensa brasileña. La reorganización apunta a fortalecer la eficiencia productiva, garantizar continuidad operativa y ampliar la inserción internacional de la compañía dentro del mercado aeroespacial y militar.

El desarrollo de misiles por parte de Brasil. Foto: U.S. Navy

La empresa destacó que mantiene dominio sobre áreas críticas como propulsión e integración de sistemas complejos, capacidades consideradas de difícil acceso en el escenario internacional actual. Además del MTB, Avibras confirmó avances sobre otros programas estratégicos, incluido el Tactical Cruise Missile (TCM), aunque evitó divulgar cronogramas operativos, niveles de producción o posibles clientes internacionales.

Con este movimiento, Brasil busca consolidar una industria de defensa capaz de competir globalmente y reducir su dependencia tecnológica externa en un escenario internacional cada vez más marcado por la competencia estratégica y las tensiones geopolíticas.