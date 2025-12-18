Hecho inédito en España: por qué la princesa de Asturias podrá ser “Leonor I” pese a que ya hubo una reina con ese nombre

La princesa Leonor, heredera al trono español, está destinada a protagonizar un hecho singular dentro de la monarquía: cuando asuma como jefa del Estado podrá hacerlo bajo el nombre de Leonor I, a pesar de que en la historia peninsular ya existió alguien que lo portó.

Leonor, princesa de España. Foto: Instagram

La princesa Leonor no solo representa la continuidad institucional de la monarquía española, sino que también está llamada a introducir un enorme cambio en la tradición histórica del país.

Cuando llegue el momento de su proclamación como jefa del Estado, podrá hacerlo bajo el nombre de Leonor I de España, un hecho que, aunque pueda parecer paradójico, está respaldado por fundamentos históricos y jurídicos precisos.

La princesa Leonor cuando juró la Constitución. Foto: Reuters.

Leonor I: el detalle histórico que definirá el nombre de la próxima reina de España

La particularidad radica en que, si bien ya existió una reina llamada Leonor en la historia peninsular, su reinado no forma parte de la numeración oficial de los monarcas españoles.

Se trató de Leonor I de Navarra, quien accedió al trono navarro en 1479, en un contexto previo a la consolidación de España como Estado unificado y con un dominio territorial limitado. Por esa razón, la Casa Real considera que ese antecedente no computa a efectos de la numeración regia de España.

La elección del nombre de la actual heredera tampoco fue un gesto improvisado. Cuando los entonces príncipes de Asturias esperaban a su primera hija, eran conscientes de que el nombre tendría una fuerte carga simbólica y una proyección institucional a largo plazo.

Princesa Leonor y el rey Felipe VI Fuente: EFE

Buscaban una denominación con peso histórico, pero también con identidad propia, capaz de proyectar continuidad sin quedar atrapada en comparaciones inmediatas.

La decisión de optar por Leonor implicó, además, prescindir de nombres compuestos, una práctica habitual en otras casas reales europeas. Ese detalle no fue menor: al no contar con nombres alternativos, la futura reina no tendrá margen para elegir otra denominación al ascender al trono. Todo indica que su reinado comenzará, llegado el momento, bajo el nombre que ya la identifica públicamente.

Desde el punto de vista institucional, esta definición refuerza la idea de una monarquía que combina tradición y actualización. Leonor será la primera mujer en reinar en España desde Isabel II y la primera en hacerlo en un contexto plenamente constitucional y democrático, lo que añade un componente histórico adicional a su futura proclamación.

Princesa Leonor, España. Foto: EFE.

Mientras tanto, la princesa continúa su formación y su agenda institucional como heredera, ostentando los títulos de princesa de Asturias, de Girona y de Viana, además de otros históricos vinculados a los distintos territorios del país. Cada paso de su preparación refuerza la construcción de una figura destinada a marcar una nueva etapa en la Corona.

Leonor de Borbón Ortiz es la primogénita de los actuales monarcas y primera en la línea de sucesión al trono de España. Su educación, desde temprana edad, fue meticulosamente planificada para forjar en ella el carácter, la preparación y la visión de Estado que el rol requiere.

Tras estudiar en el colegio Santa María de los Rosales, el mismo al que asistió su padre, Leonor fue enviada al prestigioso UWC Atlantic College, en Gales, una institución conocida por formar a futuros líderes bajo el ideario de la educación global y el compromiso social.

La princesa Leonor. Foto: Instagram / borbonyortiz_sisters.

En el castillo de St. Donat’s, sede del colegio, convivió con jóvenes de todo el mundo, entre ellos Alexia de los Países Bajos, hija de los reyes neerlandeses. Allí completó el Bachillerato Internacional, alejándose por primera vez de la protección directa de la Casa Real y enfrentando las rutinas y presiones de cualquier estudiante del siglo XXI.

Sin embargo, la verdadera transformación comenzó cuando cumplió la mayoría de edad: en agosto de 2023, Leonor ingresó a la Academia General Militar de Zaragoza.

La princesa Leonor saluda al salir de la base naval chilena, en Punta Arenas. Foto: Reuters/Rodrigo Maturana.

Fue la primera etapa de su instrucción castrense, que continuó a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y culminará pronto en la AGA.

Cuando finalmente ascienda al trono, Leonor no solo inaugurará su propio ordinal como reina de España, sino que también consolidará una identidad histórica dentro de la Corona española.