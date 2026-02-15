Nuevo megaproyecto Foto: Foto generada con IA

China vuelve a captar la atención mundial con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas: la creación de un tren bala submarino capaz de alcanzar más de 250 km/h, cruzar el mar bajo tierra y conectar dos ciudades estratégicas en cuestión de minutos. Esta megaobra, una de las más grandes del planeta, promete convertirse en un símbolo del avance tecnológico del país asiático.

Un desafío histórico: unir dos penínsulas separadas por el mar

Durante años, viajar entre las ciudades de Dalian y Yantai, ubicadas en extremos opuestos del Estrecho de Bohai, fue un problema logístico para millones de personas y para la economía regional. Actualmente, ir de una península a otra implica:

Más de 6 horas en auto bordeando la costa.

Alrededor de 8 horas en ferry atravesando el mar.

Este enorme gasto de tiempo complica desde el turismo hasta el transporte de mercancías. Por eso, China decidió apostar nuevamente por su tecnología ferroviaria —una de las más avanzadas del mundo— y lanzar una obra sin precedentes: el Bohai Strait Tunnel, un túnel submarino de última generación pensado para revolucionar la conectividad.

Un megaproyecto de miles de millones y complejidad extrema

La construcción del túnel supone un desafío tecnológico y financiero enorme. Se estima una inversión de entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes, convirtiéndolo en uno de los proyectos de infraestructura más costosos en la historia del país.

Pero el costo se justifica: una vez en funcionamiento, el tren podrá recorrer los 123 kilómetros que separan a Dalian de Yantai en aproximadamente 40 minutos, a más de 250 km/h, combinando tramos terrestres y submarinos sin necesidad de cambiar de vagón.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo. Foto: Unsplash.

Cómo será el tren submarino que ya genera orgullo nacional

El diseño contempla tres túneles paralelos:

Dos vías principales por las que circularán los trenes de alta velocidad. Un túnel central destinado a operaciones de mantenimiento y emergencias.

Este diseño busca maximizar la seguridad y garantizar la operación continua del sistema, incluso bajo condiciones extremas.

Seguridad de última generación en una zona sísmica

El Estrecho de Bohai presenta desafíos geológicos importantes:

Zonas con actividad sísmica ,

Suelos marinos complejos,

Altas exigencias de impermeabilidad y ventilación.

El Túnel Seikan es el tren submarino más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

Por eso, los ingenieros implementarán:

Sensores avanzados para detectar filtraciones, movimientos y presiones.

Sistemas de ventilación inteligentes que regulen el flujo de aire en todo momento.

Centros de monitoreo en tiempo real con inteligencia artificial.

Protocolos de rescate y evacuación capaces de activarse de inmediato.

Un nuevo hito para la infraestructura global

Cuando entre en funcionamiento, el tren bala submarino no solo reducirá radicalmente los tiempos de viaje, sino que también reforzará el rol de China como líder mundial en infraestructura ferroviaria. Será una obra emblemática que combinará innovación, velocidad y seguridad bajo un solo objetivo: conectar a millones de personas de forma más rápida que nunca.