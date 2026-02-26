Tensión en la realeza: la posible reacción de la Casa Real de España tras los rumores de romance entre el rey Felipe VI y Juliana Awada
Un especialista reveló detalles de los pasos a seguir por parte de la realeza española, ante la aparición de rumores de un romance que va más allá del matrimonio real.
El rumor de un posible romance entre Juliana Awada, ex de Mauricio Macri, y el rey Felipe VI de España generó mucho revuelo, incluso a escala internacional. En este marco, la Casa Real no dudaría en avanzar con medidas legales contra aquellos que difundieron la información.
“La Casa Real Española se ha sentido muy impactada por esta información, que por ahora no ha hecho ninguna desmentida en absoluto, pero puede iniciar alguna acción judicial contra el medio que ha difundido esta información”, detalló Eduardo Meglioli, especialista en monarquías parlamentarias europeas, en charla con la Agencia Noticias Argentinas.
Además, remarcó que no existe en España “ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando”, además de que Felipe VI está casado con Letizia, reina consorte.
Asimismo, añadió que la noticia fue presentada “tan directa” que parecía “que ya estuviera en camino” un vínculo, cuando en realidad “lo único que se ha conseguido demostrar son las fotos” de visitas oficiales.
Además, volvió a mencionar que “no hay por parte de la prensa española ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando en la Argentina”.
Las únicas imágenes que difundieron de ambos juntos fue durante la visita oficial que hizo Awada junto a Mauricio Macri en medio de su presidencia. En aquella oportunidad, en 2017, los reyes de España recibieron al mandatario y primera dama de Argentina.
El especialista dio detalles de la relación entre Felipe VI y la reina Letizia
Meglioli reconoció que “es público en España que la relación de la pareja real no es buena”, y mencionó también las históricas tensiones con los entonces reyes Juan Carlos I y Reina Sofía.
Sin embargo, recordó que el matrimonio entre Felipe y Letizia se concretó por decisión personal del entonces príncipe. “Los padres le pidieron que dejara a esta chica pero él les contestó que o se casaba con Letizia o renunciaba al trono. Entonces todo terminó allí”.
Sobre la reina, describió: “Es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero tiene un carácter muy fuerte”, y añadió que “la vida que llevan es muy difícil”, en referencia a las exigencias del entorno real.