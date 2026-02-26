Reyes de España, Felipe VI y Letizia junto Mauricio Macri y Juliana Awada, Casa Rosada, REUTERS

El rumor de un posible romance entre Juliana Awada, ex de Mauricio Macri, y el rey Felipe VI de España generó mucho revuelo, incluso a escala internacional. En este marco, la Casa Real no dudaría en avanzar con medidas legales contra aquellos que difundieron la información.

“La Casa Real Española se ha sentido muy impactada por esta información, que por ahora no ha hecho ninguna desmentida en absoluto, pero puede iniciar alguna acción judicial contra el medio que ha difundido esta información”, detalló Eduardo Meglioli, especialista en monarquías parlamentarias europeas, en charla con la Agencia Noticias Argentinas.

Macri, Awada y los Reyes de España Felipe y Letizia en Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, REUTERS

Además, remarcó que no existe en España “ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando”, además de que Felipe VI está casado con Letizia, reina consorte.

Asimismo, añadió que la noticia fue presentada “tan directa” que parecía “que ya estuviera en camino” un vínculo, cuando en realidad “lo único que se ha conseguido demostrar son las fotos” de visitas oficiales.

Además, volvió a mencionar que “no hay por parte de la prensa española ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando en la Argentina”.

Las únicas imágenes que difundieron de ambos juntos fue durante la visita oficial que hizo Awada junto a Mauricio Macri en medio de su presidencia. En aquella oportunidad, en 2017, los reyes de España recibieron al mandatario y primera dama de Argentina.

El especialista dio detalles de la relación entre Felipe VI y la reina Letizia

Meglioli reconoció que “es público en España que la relación de la pareja real no es buena”, y mencionó también las históricas tensiones con los entonces reyes Juan Carlos I y Reina Sofía.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España. Foto: EFE.

Sin embargo, recordó que el matrimonio entre Felipe y Letizia se concretó por decisión personal del entonces príncipe. “Los padres le pidieron que dejara a esta chica pero él les contestó que o se casaba con Letizia o renunciaba al trono. Entonces todo terminó allí”.

Sobre la reina, describió: “Es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero tiene un carácter muy fuerte”, y añadió que “la vida que llevan es muy difícil”, en referencia a las exigencias del entorno real.