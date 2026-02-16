El ejército más poderoso de Sudamérica Foto: Foto generada con IA

Cada año, el índice Global Firepower (GFP) publica uno de los informes militares más consultados del planeta, donde analiza las capacidades bélicas de más de 140 naciones. Su evaluación se basa en más de 60 indicadores que abarcan potencia industrial, geografía estratégica, logística, recursos humanos, arsenal disponible y fuerza naval activa.

En la edición 2026, el ranking volvió a despertar interés internacional al destacar a un país de América Latina que, pese a no ser considerado tradicionalmente una megapotencia militar, se posiciona como el líder indiscutido de Sudamérica en número de embarcaciones operativas. Su flota incluso lo ubica dentro de los primeros lugares a nivel global, superando a países con mayor presupuesto de defensa.

La Fuerza Naval de las Fuerzas Militares de Colombia. Foto: Instagram @arc_fuerzanavaldelaorinoquia

¿Qué país tiene la fuerza naval más grande de Sudamérica?

De acuerdo con el ranking 2026 de Global Firepower, Colombia encabeza la lista sudamericana en cantidad de unidades navales activas. El país ocupa el puesto número 13 en el mundo, con 213 embarcaciones en servicio, situándose por encima de todas las naciones de la región en volumen de flota.

Este liderazgo no se mide por el tamaño o sofisticación de los buques, sino por la cantidad de unidades activas, que incluye:

buques de guerra,

submarinos,

patrulleras,

corbetas,

fragatas,

embarcaciones de apoyo y logística.

El conteo excluye naves fuera de servicio o en proceso de construcción, enfocándose únicamente en la capacidad operativa actual.

¿Por qué Colombia tiene una de las flotas más grandes?

Aunque otros países sudamericanos poseen buques más pesados o con mayor tecnología oceánica, Colombia destaca por la magnitud y operatividad de su inventario. Su estrategia naval se centra en el control territorial marítimo y en la lucha constante contra amenazas que requieren una presencia amplia y permanente, como:

narcotráfico,

contrabando,

pesca ilegal,

piratería,

tráfico de armas y personas.

Su ubicación estratégica, con costa tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico, obliga al país a sostener una fuerza robusta y distribuida, capaz de operar simultáneamente en dos frentes marítimos.

La flota colombiana prioriza embarcaciones funcionales, rápidas y adaptadas a patrullajes costeros, lo que explica el elevado número total de unidades activas.

Ejército de Colombia. Foto: IA Gemini

¿Cuál es la mayor potencia naval del mundo?

A escala global, China continúa liderando como la fuerza naval más grande del planeta según Global Firepower 2026, con 841 unidades activas. Le siguen:

China – 841 Rusia – 747 Estados Unidos – 465 India – 343 Indonesia – 338 Corea del Norte – 332 Tailandia – 304 Italia – 285 Suecia – 279 Sri Lanka – 275 Myanmar – 239 Corea del Sur – 215 Colombia – 213 Turquía – 192 Grecia – 186

La presencia de Colombia entre los primeros 15 puestos reafirma el crecimiento de su poder naval y su papel estratégico en la región.