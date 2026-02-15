El aeropuerto que pone todo en juego Foto: Foto generada con IA

China continúa expandiendo los límites de la ingeniería moderna con proyectos que redefinen el concepto de infraestructura a gran escala. Puentes colosales, trenes que baten récords de velocidad y ciudades futuristas forman parte de su plan para liderar la innovación global. Ahora, el país suma una obra que combina tecnología, desafío ambiental y ambición estratégica: su primer aeropuerto construido completamente sobre el mar.

El proyecto se desarrolla en Dalian, una ciudad costera ubicada al sur de la provincia de Liaoning, un punto clave para la conexión con Corea del Sur y Japón. Allí, China avanza con la creación de una isla artificial de 20 kilómetros cuadrados, sobre la cual se levantará el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, que está llamado a convertirse en una de las terminales aéreas más grandes y avanzadas del planeta.

La ciudad donde se construye Foto: Wikipedia

Un aeropuerto gigante sobre una isla hecha por el hombre

La pieza central del nuevo complejo será una terminal de 900.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a más de 120 canchas de fútbol. Pero eso es solo el comienzo. El plan incluye:

Cuatro pistas de aterrizaje diseñadas para operaciones simultáneas.

Infraestructura capaz de soportar tifones, tormentas severas y actividad sísmica .

Diseño integral de isla autosuficiente , con sistemas reforzados de manejo de emergencias.

Capacidad para 80 millones de pasajeros al año , casi lo mismo que el Aeropuerto de Heathrow en Londres.

Manejo de más de un millón de toneladas de carga, apuntando a transformarse en un nodo logístico del noreste asiático.

Aunque en China existen alrededor de 20 aeropuertos en construcción, este destaca por ser el primero completamente levantado sobre una isla artificial, un desafío que pocos países han logrado encarar. Ejemplos conocidos son el Aeropuerto de Kansai en Japón o el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, pero la escala del proyecto chino promete superar a ambos.

China prepara una obra monumental Foto: Foto generada con IA

¿Por qué construir un aeropuerto sobre el mar?

Dalian es una ciudad con fuerte crecimiento demográfico y económico, pero con espacio terrestre limitado. Desde hace años, su aeropuerto actual opera al borde de la saturación. La solución fue mirar hacia el mar.

Además, la ubicación estratégica en el golfo de Bohai permitirá fortalecer la conexión con los principales centros turísticos y comerciales de la región. China aspira a convertir a Dalian en una puerta de entrada para inversiones, rutas internacionales y flujos comerciales con el noreste asiático.

Un proyecto ambicioso que avanzará hasta 2035

Las obras ya entraron en una de sus fases más complejas: las tareas de cementación profunda para asegurar la estabilidad del terreno ganado al mar. Este proceso es clave para evitar hundimientos o desplazamientos futuros.

Según autoridades citadas por el South China Morning Post, la construcción avanzará durante la próxima década y el mega aeropuerto debería estar completamente operativo en 2035.

Con esta obra monumental, China busca no solo resolver necesidades internas, sino también enviar un mensaje claro al mundo: su liderazgo en ingeniería e infraestructura seguirá creciendo, incluso en los terrenos más desafiantes.