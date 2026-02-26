Tren de alta velocidad. Foto: Freepik

Los trenes son un medio de transporte crucial para el desarrollo económico, social y cultural de los países, ya que promueven la conectividad y el comercio, generando empleo y fomentando el turismo tanto interno como externo.

Consciente de estos beneficios, un país de Sudamérica anunció recientemente una ambiciosa obra ferroviaria: la construcción del tren más rápido de la región, que alcanzará una velocidad de 350 km/h y unirá dos de las ciudades más importantes en términos económicos y productivos.

El tren más rápido de Sudamérica. Foto: Agência Nacional de Transportes Terrestres.

¿En qué país se construirá el tren más rápido de Sudamérica?

Consciente de los beneficios que este medio de transporte aporta, Brasil anunció recientemente una ambiciosa obra ferroviaria: la construcción del tren más rápido de Sudamérica, que alcanzará una velocidad de 350 km/h y unirá dos de las ciudades más importantes del país en términos económicos y productivos.

La obra ferroviaria, que no tiene precedentes en América del Sur, pretende conectar Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, tres de los principales polos urbanos e industriales del país.

El recorrido que hará el nuevo tren de alta velocidad de Brasil. Foto: Wikipedia.

Con este corredor de alta velocidad se espera reducir drásticamente los tiempos de viaje entre las 3 ciudades. Además, el proyecto busca impulsar la integración regional y se espera que fortalezca tanto el turismo interno como el intercambio comercial.

De esta manera, Brasil se ubicará como referente en infraestructura ferroviaria moderna dentro del continente.

De Río de Janeiro a San Pablo: ¿cuánto tiempo tardará el nuevo tren sudamericano para llegar de una ciudad a otra?

El tren TAV (Trem de Alta Velocidade) podría ir de Río de Janeiro a San Pablo en 1 hora y 45 minutos. El recorrido total sería de 510 kilómetros, convirtiéndolo en uno de los desarrollos ferroviarios más importantes en la historia del continente.

Este tramo vial es de los más transitados de todo Brasil, por lo cual, con la incorporación de este tren de alta velocidad, se reduciría el caudal de vehículos que transitan día a día.

De esta manera, el foco principal que tiene la obra es mejorar e incrementar el flujo de personas que van de una ciudad a la otra y promover un medio de servicio sostenible, más rápido y seguro.

El tren, que imitaría a los de última tecnología que se utilizan en Japón y gran parte de Europa, incluiría túneles y viaductos en toda la traza. En tanto, se espera que que las obras comiencen en 2027, luego de la etapa de planificación, y que el tren pueda estar operativo a principios del año 2032.