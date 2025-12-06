Sorpresa en España: el inesperado motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía donaron una parte de su herencia

La heredera al trono español y su hermana menor renunciaron por completo a los bienes que les dejó un empresario menorquín, en una decisión inédita dentro de la familia real y orientada a fines sociales.

Princesa Leonor y la infanta Sofía.Foto: Reuters.

La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a dar de qué hablar en España tras conocerse su decisión de ceder la totalidad de la herencia que les correspondía del empresario Juan Ignacio Balada Llabrés, fallecido en 2009.

El gesto, inédito entre los miembros más jóvenes de la realeza española, fue interpretado como un movimiento simbólico que contribuye a reforzar el perfil social de la Casa Real en un contexto político y mediático marcado por la demanda de mayor transparencia.

La Infanta Sofía y la princesa Leonor de España. Foto: Instagram / infanta_sofia_oficial.

Balada Llabrés, un reconocido empresario menorquín, legó su patrimonio con una voluntad muy precisa: la mitad debía quedar en manos de los príncipes de Asturias y de los nietos de los reyes eméritos, mientras que la otra mitad debía asignarse a fines sociales a través de fundaciones vinculadas a la Corona. Desde 2021 el Ayuntamiento de Ciutadella venía reclamando la cesión del palacete, pero la Casa Real había aclarado que la decisión dependía de que todos los nietos de Juan Carlos I fueran mayores de edad.

El conjunto de bienes heredados es amplio y variado, e incluye inmuebles, solares, una farmacia con valor histórico en Ciutadella, un pequeño palacete y activos financieros.

Palacete de Juan Ignacio Balada Llabrés. Foto: Menorca.info.

¿Por qué Leonor y Sofía decidieron donar íntegramente la herencia que recibieron?

Los reyes Felipe y Letizia ya habían cedido el 100 % de su parte a la Fundación Hesperia, creada en 2010 justamente para administrar los bienes donados y destinarlos a proyectos comunitarios. La decisión de sus hijas se alinea con esa postura: tanto Leonor como Sofía renunciaron al 3,12 % del patrimonio que les correspondía individualmente, derivándolo también a la fundación.

La Fundación Hesperia, que tiene un marcado enfoque territorial en Menorca, promueve iniciativas relacionadas con la conservación del patrimonio arquitectónico, el desarrollo cultural y el impulso de actividades sociales en Ciutadella. Sin embargo, gran parte de los inmuebles heredados todavía se encuentra sin utilización definitiva, mientras avanzan los estudios y las propuestas para integrarlos a proyectos sostenibles y de impacto comunitario.

La Reina Letizia de España, la Princesa Leonor y la Princesa Sofía. Foto: Reuters/Archie Andrews/ABACAPRESS.COM

De momento, no existe una definición pública respecto al accionar de los otros herederos contemplados en el testamento: Froilán y Victoria Marichalar, además de Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin. Las decisiones que adopten influirán en el volumen total de bienes destinados a fines sociales y en la capacidad de la fundación para planificar proyectos a largo plazo.

Con la mayoría de edad de la infanta Sofía (cumplida en abril de 2025), ambas hermanas estuvieron habilitadas legalmente para decidir sobre su parte. Analistas de la monarquía consideran que la renuncia de Leonor y Sofía es una señal política y simbólica.

En un escenario donde la institución se encuentra bajo críticas cada vez más rigurosas, especialmente por los cuestionamientos al rol de la realeza en la sociedad contemporánea, este gesto se interpreta como una forma de reafirmar el compromiso institucional con la transparencia, la solidaridad y la responsabilidad social.

Princesa Leonor y el rey Felipe VI. Foto: EFE.

Según editoriales locales, existen dos posibilidades claras: que se ceda al municipio para uso público/social o que se venda, destinando el dinero a los fines benéficos de la Fundación Hesperia, que tiene entre sus objetivos impulsar la cultura, proyectos sociales, formación juvenil y el desarrollo comunitario, por lo que la herencia cedida por Leonor y Sofía se integra en ese marco.

A medida que ambas jóvenes se preparan para desempeñar un papel público más relevante, especialmente Leonor, la heredera directa del trono, sus acciones adquieren un peso creciente. La donación de la herencia no solo respeta la voluntad del empresario que la legó, sino que además fortalece el mensaje que la Casa Real busca proyectar: una monarquía adaptada a las exigencias de la sociedad actual, sensible a las demandas sociales y dispuesta a reorientar sus privilegios hacia el bien común.