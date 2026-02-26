Hillary Clinton junto a Bill Clinton. Foto: REUTERS

Hillary Clinton testificó ante un comité del Congreso no haber conocido en persona a Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió.

La ex primera dama, quien compareció a puertas cerradas desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció en el interrogatorio.

La esposa del ex presidente Bill Clinton acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para “distraer la atención” y “encubrir” las actividades de Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein.

“No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”, declaró.

Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

La ex secretaria de Estado subrayó que “no tenía ni idea sobre las actividades criminales” del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019: “Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes”.

Clinton definió el caso Epstein como “una tragedia” y “un escándalo” que merece “una investigación exhaustiva”, pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados.

Hillary Clinton - Estados Unidos

“En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo a pesar de la legítima petición de repuestas”, dijo.

Los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder.