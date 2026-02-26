Uruguay ratificó el acuerdo UE-Mercosur. Foto: EFE

Mientras se debate en Argentina, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo Mercosur-UE. De esta manera, el país sudamericano se convirtió en el primero en ratificarlo formalmente, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores.

Poco después de una sesión que comenzó a las 12:15 (hora local) y luego de que dos diputados hicieran uso de la palabra, se llevó a cabo una votación en la que dieron luz verde al acuerdo 91 legisladores de 93 posibles.

El oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente acompañaron el acuerdo entre los dos bloques, mientras que Identidad Soberana votó en contra.

El Mercosur y la UE firmaron el histórico acuerdo el sábado 17 de enero, después de 25 años de negociaciones.

Mientras tanto, el cierre de las negociaciones se había dado el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Cómo está la situación en Sudamérica con el acuerdo Mercosur-UE

Este jueves, la Cámara de Senadores de Argentina también debate un acuerdo que -según la UE- “crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35 % del comercio global”.

Brasil, en tanto, aprobó el miércoles el acuerdo en la Cámara de Diputados y será revisado por el Senado en los próximos días, mientras que el Gobierno de Paraguay remitió el acuerdo a su Parlamento, donde deberá ser tratado para su ratificación.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero legalmente la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.