La princesa Leonor inicia su última etapa de formación militar en España: seguirá los pasos de su padre y se formará como piloto

Tras completar su formación naval, la princesa de Asturias comienza su preparación final en aeronáutica, con una rutina intensa que combina clases teóricas, simuladores de vuelo y entrenamiento físico, siguiendo la tradición familiar de los monarcas españoles.

Princesa Leonor. Fuente: EFE

La princesa de Asturias, Leonor, inicia la última etapa de su formación militar, un paso fundamental en su camino hacia el trono de España.

Tras finalizar su preparación naval con un viaje de seis meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, recorriendo parte de Europa y América, la heredera se prepara ahora para incorporarse a la Academia General del Aire (AGA) en San Javier, Murcia.

Leonor, princesa de España. Foto: Instagram.

Este paso sigue la tradición de su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo, el rey Juan Carlos I, quienes también realizaron una rigurosa formación aeronáutica antes de asumir sus responsabilidades reales.

El nuevo entrenamiento que realizará Leonor de España

La AGA es una institución militar de alto prestigio en España, donde se forman los futuros oficiales del Ejército del Aire. Durante su estancia, la princesa aprenderá a combinar el conocimiento técnico de la aviación con habilidades estratégicas, disciplina militar y cultura general. La formación está diseñada para convertirla en piloto, cumpliendo con las exigencias que implica su futuro rol como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.

Princesa Leonor y el rey Felipe VI Fuente: EFE.

Según diversos medios especializados en la realeza, Leonor será tratada “como una alumna más”, tal como lo destacó el coronel Luis González Asenjo, director de la academia. La princesa compartirá habitación con otras tres cadetes en el pabellón femenino y se integrará al cuarto curso, conformado por 483 alumnos. Esta inmersión total le permitirá convivir y aprender junto a sus compañeros, experimentando la disciplina y la vida cotidiana de un militar en formación.

La jornada de la princesa comenzará a las 6:30 hs, seguida del desayuno a las 7 hs. A partir de las 7:30 hs, se desarrollarán las clases teóricas, reuniones preparatorias y prácticas en simuladores de vuelo de última generación. La comida está programada para las 15 hs, y de 16 a 18 hs se retoman las clases y entrenamientos. Después de la jornada, Leonor contará con tiempo libre, adaptado a su agenda institucional, donde podrá estudiar, realizar actividades recreativas o cumplir con compromisos reales. La finalización será a las 22 hs, y los fines de semana podrá salir de la academia, siempre bajo la condición de permanecer dentro del país.

Princesa Leonor. Fuente: EFE

Esta etapa de formación marca un hito en la preparación de Leonor para asumir sus futuras responsabilidades como reina. Tanto Felipe VI como Juan Carlos I realizaron trayectorias similares en la AGA, lo que les permitió combinar liderazgo, conocimiento militar y una sólida comprensión de la aviación estratégica, competencias que ahora la princesa de Asturias comenzará a adquirir.

Además del entrenamiento técnico, la AGA promueve valores como la resiliencia, el trabajo en equipo y la disciplina, elementos esenciales para un líder. La princesa Leonor, al vivir de cerca esta experiencia, no solo fortalecerá su formación militar, sino también su capacidad para asumir decisiones estratégicas y protocolarias que requerirá su rol monárquico.

Con esta última etapa, la princesa Leonor completa su formación militar para heredar, en algún momento, el trono de España, consolidando un camino más que sólido y preparado rigurosamente para convertirse en la futura reina de su país.

Una educación marcada por la excelencia y la disciplina

Leonor de Borbón Ortiz es la primogénita de los actuales monarcas y primera en la línea de sucesión al trono de España. Su educación, desde temprana edad, fue meticulosamente planificada para forjar en ella el carácter, la preparación y la visión de Estado que el rol requiere.

La princesa Leonor saluda al salir de la base naval chilena, en Punta Arenas. Foto: Reuters/Rodrigo Maturana.

Tras estudiar en el colegio Santa María de los Rosales, el mismo al que asistió su padre, Leonor fue enviada al prestigioso UWC Atlantic College, en Gales, una institución conocida por formar a futuros líderes bajo el ideario de la educación global y el compromiso social.

En el castillo de St. Donat’s, sede del colegio, convivió con jóvenes de todo el mundo, entre ellos Alexia de los Países Bajos, hija de los reyes neerlandeses. Allí completó el Bachillerato Internacional, alejándose por primera vez de la protección directa de la Casa Real y enfrentando las rutinas y presiones de cualquier estudiante del siglo XXI.

Sin embargo, la verdadera transformación comenzó cuando cumplió la mayoría de edad: en agosto de 2023, Leonor ingresó a la Academia General Militar de Zaragoza.

Fue la primera etapa de su instrucción castrense, que continuó a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y culminará pronto en la AGA.