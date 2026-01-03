“Titán del Atlántico Sur”: las impresionantes características del buque de guerra presentado por una marina muy importante en Sudamérica

El barco más grande de la Armada de Brasil y el de mayor tamaño en toda América Latina, puede operar simultáneamente hasta siete aeronaves, además de alojar 18 helicópteros.

El NAM Atlântico es un portahelicópteros anfibio y actual buque insignia de la Armada de Brasil. Foto: Wikipedia.

La presencia del “Titán del Atlántico Sur” no solo marca un hito para la Marina de Brasil, sino que también es muy importante para la defensa regional, teniendo en cuenta que el buque de guerra de última generación está diseñado para operar en escenarios marítimos complejos y responder a amenazas modernas con una capacidad tecnológica inédita en Sudamérica. Así, además de potenciar el poder naval brasilero, también redefine el equilibrio estratégico en la región.

Se trata de un megabuque, bautizado como NAM Atlântico, que puede operar tanto en misiones militares como en tareas de cooperación y rescate. También conocido como Portaaviones Multipropósito, es el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor tamaño en toda América Latina.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Wikipedia.

Las características técnicas del NAM Atlântico destacan por su magnitud y capacidad operativa. Con una longitud de 203,4 metros y un desplazamiento de 21.578 toneladas, se posiciona como uno de los buques más imponentes de la Marina de Brasil.

En cuanto a su capacidad interna, puede transportar hasta 806 infantes de marina, lo que le permite funcionar como una plataforma esencial para operaciones anfibias y misiones de gran escala. A esto se suma una amplia cubierta de vuelo con espacio para operar simultáneamente hasta siete aeronaves, además de un hangar con capacidad para alojar 18 helicópteros.

Su autonomía de 8.000 millas náuticas y velocidad máxima de 18 nudos le otorgan un alcance considerable, ideal para misiones prolongadas tanto en aguas territoriales como internacionales. Estas especificaciones consolidan al Atlântico como un buque versátil, robusto y clave en la proyección naval brasileña.

Por qué es tan importante el NAM Atlântico para Brasil

Su función no se limita al ámbito bélico: el barco está preparado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz, tanto dentro como fuera del país.

El NAM Atlântico cumple un rol central dentro de la Marina de Brasil gracias a su capacidad para controlar áreas marítimas estratégicas. Su presencia permite asegurar zonas clave y reforzar la vigilancia en regiones de interés para la defensa nacional.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Instagram @aircraft_carrier_king_of_the_o

Además, el buque está preparado para ejecutar operaciones anfibias, ya sea mediante el despliegue de helicópteros o el traslado de tropas. Esta versatilidad lo convierte en un recurso fundamental para intervenir rápidamente en distintos escenarios operativos.

A esto se suma su importante función de apoyo logístico y transporte de personal militar. El Atlântico puede movilizar grandes contingentes y suministros, facilitando el despliegue y sostenimiento de misiones de diverso tipo.

Finalmente, también está capacitado para brindar asistencia en casos de desastres naturales. Su infraestructura permite operar como plataforma de apoyo en situaciones de emergencia, reforzando su valor no solo militar, sino también social.