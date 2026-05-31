Este país posee un gran desarrollo de su ejército. Foto: Foto generada con IA Canal 26

En medio de un amplio abanico de conflictos internacionales, un país de América Latina se ubicó como la principal potencia militar de la región gracias a un fuerte crecimiento basado en una amplia inversión en defensa, desarrollo tecnológico y capacidad operativa.

Se trata de Brasil, que cuenta con el ejército más grande de la región y avanza en proyectos estratégicos que incluyen cazas supersónicos, submarinos y producción nacional de armamento de alta complejidad.

Todas estas características hacen que el país sudamericano sea ubicado entre los de mayor capacidad militar del mundo, superando incluso a varias naciones con larga tradición bélica.

Recientemente, Brasil anunció la creación de su propio misil balístico de la mano de Avibras. Foto: Wikimedia Commons

El ejército más grande y con mayor presupuesto de la región

Según datos de informes internacionales como The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 militares activos y una reserva superior al millón de efectivos, cifras que lo convierten en la mayor fuerza militar de América Latina.

El país también lidera ampliamente en materia de presupuesto de defensa. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2023 destinó cerca de 22.900 millones de dólares al área militar, muy por encima del resto de los países latinoamericanos.

Esa inversión permitió modernizar gran parte de sus capacidades terrestres, aéreas y navales. Actualmente, el ejército brasileño opera con más de 2.200 vehículos blindados y mantiene presencia estratégica en la Amazonía, las fronteras terrestres y el Atlántico Sur.

La dimensión territorial de Brasil y la importancia geopolítica de sus recursos naturales llevaron al gobierno a reforzar especialmente las zonas consideradas sensibles para la seguridad nacional.

Tecnología militar propia y desarrollo industrial

Uno de los aspectos que más destacan los especialistas es la capacidad de Brasil para desarrollar tecnología militar propia. Empresas nacionales como Embraer, Avibras y ARES producen aviones, drones, misiles y vehículos blindados con estándares internacionales.

La Fuerza Aérea Brasileña ya incorporó los modernos cazas Gripen E/F, considerados entre los aviones de combate más avanzados del mundo. Además, opera aeronaves tácticas KC-390 y desarrolla nuevos sistemas de vigilancia y defensa aérea.

Brasil presentó el primer caza F-39E Gripen supersónico fabricado en el país. Foto: EFE

En paralelo, el país avanza en el proyecto del submarino nuclear Álvaro Alberto, que se convertirá en el primero de este tipo en América Latina una vez finalizado.

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto militar a investigación y desarrollo, una estrategia que busca reducir la dependencia tecnológica del exterior y fortalecer la autosuficiencia en defensa.

Brasil, entre las principales potencias militares del mundo

El crecimiento sostenido de sus capacidades militares permitió que Brasil alcanzara el puesto 12 en el ranking Global Firepower 2024, superando a países como Irán, Israel y Ucrania.

La clasificación toma en cuenta factores como cantidad de tropas, logística, equipamiento, poder aéreo, infraestructura y capacidad estratégica.

Además de su desarrollo militar, Brasil participa activamente en misiones de paz de la ONU y mantiene influencia en organismos regionales vinculados a la defensa y la cooperación militar.

Gracias a la combinación de inversión, innovación tecnológica y tamaño de sus fuerzas armadas, Brasil se posiciona como un actor cada vez más relevante en el escenario internacional y como la potencia militar indiscutida de América Latina.