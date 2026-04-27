El megapuerto de Perú para convertirse en hub logístico entre Asia y América Latina. Foto: Data Portuaria (Imagen optimizada con IA Copilot)

El megapuerto de Chancay fue inaugurado en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y ya se perfila como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina. Ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, el proyecto apunta a transformar a Perú en un nodo estratégico para el comercio entre Sudamérica y Asia, en un contexto global cada vez más competitivo.

Un puerto clave para la nueva ruta comercial entre Sudamérica y Asia

Con una inversión multimillonaria y más de una década de desarrollo (iniciado en 2007), el Puerto de Chancay se destaca por su tecnología de punta. Es considerado el primer puerto inteligente de Sudamérica, con un sistema altamente automatizado que permite operar con mínima intervención humana.

Chancay es considerado el primer puerto inteligente de Sudamérica, con un sistema altamente automatizado. Foto: Data Portuaria

Su profundidad y capacidad lo habilitan para recibir los buques de mayor tamaño del mundo, lo que marca un antes y un después en la infraestructura portuaria regional. Las proyecciones oficiales estiman que podría generar ingresos millonarios y contribuir de manera significativa al crecimiento económico peruano. Además, promete reducir hasta 25 días los tiempos de transporte hacia Asia, consolidándose como una pieza clave en la logística global.

Inauguración virtual, tensiones internas y clima social complejo

La ceremonia de inauguración contó con la participación del presidente chino Xi Jinping y la mandataria peruana Dina Boluarte, aunque se realizó de manera virtual, lo que generó interrogantes. Si bien se mencionaron razones protocolares vinculadas a la agenda del líder chino, también trascendieron preocupaciones por la seguridad en el país.

Chancay recibir los buques de mayor tamaño del mundo, lo que marca un antes y un después en la infraestructura portuaria. Foto: Data Portuaria

El evento tuvo lugar en un escenario marcado por protestas sociales y un creciente clima de descontento. Diversos sectores de la sociedad peruana expresan malestar por la inseguridad, la situación económica y la falta de confianza en las instituciones, factores que tensionan el contexto político en el que se inscribe esta megaobra.

Controversias legales y el trasfondo geopolítico

El desarrollo del puerto también estuvo rodeado de polémicas. La empresa Cosco Shipping Ports, principal accionista del proyecto, rechazó someterse plenamente a la supervisión del regulador peruano, lo que despierta cuestionamientos sobre la transparencia y el marco legal de la operación.

La empresa Cosco Shipping Ports, principal accionista del proyecto, rechazó someterse plenamente a la supervisión del regulador peruano. Foto: Data Portuaria

En el plano internacional, Estados Unidos manifestó su inquietud por el avance de China en la región y el eventual uso estratégico de la infraestructura. Sin embargo, desde el gobierno de China se desestimaron estas críticas, en un escenario que refleja la creciente disputa geopolítica global.

De esta manera, el Puerto de Chancay no solo redefine el mapa comercial de América Latina, sino que también se convierte en un punto más neurálgico donde convergen estrategias internacionales, intereses económicos y tensiones políticas.