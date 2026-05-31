El megaproyecto vial en Colombia que promete cambiar de manera radical la movilidad entre Bogotá. Foto: Instagram @delta_arquitectura__

Colombia avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente. La modernización del corredor vial que une Villeta, Guaduas y El Korán, impulsada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), promete cambiar de manera radical la movilidad entre Bogotá y el occidente del país, una de las zonas con mayor circulación de pasajeros y transporte de carga.

La iniciativa forma parte del programa de concesiones viales de quinta generación (5G), el nuevo modelo de desarrollo de infraestructura con el que el Gobierno colombiano busca mejorar la conectividad nacional, reducir tiempos de viaje y fortalecer la competitividad logística.

De qué trata el megaproyecto de transporte que transformará la movilidad en Colombia

Con una inversión estimada cercana a los 7 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 1.700 millones de dólares, el proyecto contempla la construcción de dobles calzadas, siete túneles de última generación, 49 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y nuevas intersecciones estratégicas destinadas a eliminar algunos de los principales cuellos de botella que afectan al tránsito en la región.

La modernización del corredor Villeta-Guaduas-El Korán busca reducir congestionamientos y mejorar la conectividad. Foto: Instagram @delta_arquitectura__

La obra incluye la construcción de los 18 kilómetros de doble calzada que aún faltan entre Villeta y Guaduas, además del mejoramiento de otros cinco kilómetros existentes y la rehabilitación de cerca de 58 kilómetros entre Guaduas y El Korán. También se ejecutarán intervenciones clave en sectores como El Cune, Ruta 50 y San Martín, puntos históricamente afectados por la congestión vehicular.

Según las estimaciones oficiales, una vez finalizadas las obras los tiempos de viaje entre Villeta y El Korán podrían reducirse hasta en una hora, beneficiando tanto a conductores particulares como al transporte de mercancías.

Cundinamarca y Tolima: por qué estas regiones son estratégicas para la conectividad del país

La relevancia de este proyecto trasciende la movilidad regional. El corredor atraviesa zonas clave de los departamentos de Cundinamarca y Tolima y forma parte de la conexión terrestre entre Bogotá y Medellín, dos de los principales polos económicos de Colombia.

Además, la vía se integra con rutas que conducen hacia el Magdalena Medio y los puertos del Caribe, convirtiéndose en una infraestructura fundamental para el comercio interno y las exportaciones. Por esa razón, la modernización es considerada una pieza clave para el transporte de carga, el abastecimiento nacional y la competitividad de la economía colombiana.

Con una inversión multimillonaria, el proyecto incluirá dobles calzadas, túneles, puentes e intersecciones. Foto: Instagram @delta_arquitectura__

Actualmente, este corredor suele registrar extensos embotellamientos durante temporadas turísticas, fines de semana largos y feriados, cuando miles de vehículos se desplazan entre el centro y el occidente del país.

Cuáles son los desafíos de ingeniería detrás del proyecto de transporte más ambicioso de Colombia

El tramo Villeta-Guaduas fue históricamente uno de los sectores más complejos de la conexión entre Bogotá y Medellín debido a las características geográficas de la cordillera Oriental. Las pronunciadas pendientes, las curvas cerradas y la limitada capacidad de la carretera provocaron durante décadas problemas recurrentes de movilidad y elevados índices de accidentalidad.

Para superar estas dificultades, el proyecto contempla la construcción de siete túneles modernos y 49 puentes vehiculares que permitirán optimizar el trazado y mejorar la seguridad vial. La ANI había identificado este corredor como uno de los eslabones pendientes para completar una conexión de doble calzada continua entre el centro del país y Antioquia.

Las autoridades estiman que la nueva infraestructura permitirá reducir hasta una hora los tiempos de viaje. Foto: Instagram @delta_arquitectura__

La megaobra será ejecutada bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), mediante el cual la empresa concesionaria asumirá la construcción, operación y mantenimiento del corredor durante varias décadas.

El cronograma preliminar prevé aproximadamente un año de preconstrucción, seguido por cinco años de obras. Posteriormente se desarrollará una etapa de operación y mantenimiento que podría extenderse hasta completar cerca de 29 años de concesión.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, algunas de las intervenciones más importantes comenzarían a entrar en funcionamiento entre 2030 y 2031. Cuando eso ocurra, Colombia habrá dado un paso decisivo para modernizar uno de sus corredores viales más estratégicos y consolidar una red de transporte más eficiente para pasajeros y cargas en el corazón del país colombiano.