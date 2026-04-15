Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Israel está repitiendo en Líbano abusos ya perpetrados en Gaza que apuntan a posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad y muestran patrones que podrían considerarse limpieza étnica, advirtieron este miércoles una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto, señalaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada, combinada con la destrucción de viviendas, “apunta a una limpieza étnica” y se asemeja a prácticas “iniciadas durante el genocidio en Gaza”.

También recordaron que “el desplazamiento forzoso de población civil constituye crímenes de lesa humanidad y de guerra según el derecho internacional”.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

En el comunicado los expertos condenaron especialmente la campaña de bombardeos indiscriminados contra el Líbano del pasado 8 de abril, apenas horas después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que alcanzó 150 objetivos simultáneos y causó al menos 303 muertos y 1.150 heridos.

“Es una violación flagrante de la Carta de la ONU, una destrucción deliberada de las perspectivas de paz y un agravio al multilateralismo y al orden internacional”, aseguraron.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

Pidieron por ello a Estados Unidos que utilice su influencia para garantizar que Israel detenga los ataques contra civiles, y a otros Estados que suspendan las transferencias de armas a Israel mientras prosiga sus graves violaciones de la ley internacional.

Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos sobre desplazados (Paula Gaviria), vivienda (Balakrishnan Rajagopal) y derecho al desarrollo (Surya Deva).

Con información de EFE

Aumentan a 2.167 los muertos por la ofensiva israelí

El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano se elevó este miércoles a 2.167, después de que 43 nuevas personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que el de heridos aumentó a 7.061.

Del total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, 172 son niños, mientras que entre los 7.061 heridos hay también 656 menores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

Además, los ataques de las últimas 24 horas en diferentes partes del país causaron la muerte de 43 personas y heridas a otras 140.

Entre las acciones israelíes de este miércoles destaca un cuádruple bombardeo contra la localidad de Mayfadoun, en el sur del Líbano, donde fueron alcanzados tres equipos de emergencias diferentes que acudieron sucesivamente a rescatar a las víctimas.

Al menos tres paramédicos murieron y otros seis resultaron heridos en Mayfadoun, donde uno más permanece aún desaparecido.

Los ataques continúan pese a que ambos países mantuvieron el martes en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro a nivel de embajadores al que no estuvo invitado el grupo chií Hizbulá.

El movimiento libanés, principal contendiente en el conflicto del lado del Líbano, se opone al proceso y ha pedido su cancelación.