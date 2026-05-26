Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este martes que Estados Unidos está perdiendo poder en Medio Oriente y predijo que Israel se acerca a su final, en un mensaje emitido a propósito de la peregrinación anual a La Meca.

“Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que, día a día, se aleja más de su antigua posición”, informó Mojtaba en un mensaje publicado en redes sociales.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre Alí Jameneí, asesinado en el primer día de guerra.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El líder religioso consideró que, tras la guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero, “las manecillas del reloj no darán marcha atrás, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”.

Mojtaba afirmó además que “el tumor canceroso de Israel se acerca igualmente a las etapas finales de su miserable existencia”, tal y como predijo su padre y predecesor, Alí Jameneí, hace 10 años, cuando aseguró que el Estado judío no sobreviviría otros 25 años.

El líder político y religioso iraní publicó el mensaje a propósito del comienzo del hach —como se denomina a la sagrada peregrinación anual que se produce en estas fechas— a La Meca, donde se espera que acudan casi dos millones de peregrinos.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevarán “unos días”.

Israel quiere retomar una “guerra a gran escala” en el Líbano y busca aplicar estrategias que usó en la Franja de Gaza

La tensión entre Israel y Líbano volvió a escalar luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, reclamara públicamente al primer ministro Benjamín Netanyahu que retome “una guerra a gran escala” contra el país vecino y ordene medidas extremas como el corte del suministro eléctrico.

Las declaraciones del dirigente ultraderechista se produjeron este lunes tras una nueva jornada de ataques con drones explosivos atribuidos al grupo chiita Hezbollah, en medio de un frágil cese de hostilidades que, pese a haber sido renovado recientemente, continúa acumulando violaciones y enfrentamientos en la frontera.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Foto: EFE.

“No debemos normalizar la realidad de los drones explosivos. Es hora de que el primer ministro golpee el escritorio de Trump y le informe que volvemos a la guerra en Líbano”, escribió Ben Gvir en su cuenta de X.

El mensaje se difundió pocos días después de que el ministro quedara en el centro de la polémica internacional por la publicación de un video en el que se observaba a autoridades israelíes maltratando a activistas vinculados con la Flotilla Global Sumud, hecho que generó críticas y condenas desde distintos sectores políticos y organizaciones humanitarias.

De acuerdo con un comunicado del Ejército israelí, las alarmas antiaéreas sonaron en el norte del país luego de que Hezbollah lanzara varios drones explosivos desde territorio libanés. Uno de esos aparatos impactó en Metula, una localidad israelí ubicada junto a la frontera.