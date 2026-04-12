El periodista político estadounidense Tucker Carlson denuncia influencia de Israel en el Pentágono. Foto: Wikipedia/Reuters.

El periodista político conservador estadounidense, Tucker Carlson, denunció que existe influencia de Israel en el Pentágono de los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente que su país -junto a la nación judía- mantiene con Irán desde el pasado 28 de febrero y por el cual están fracasando los intentos de llegar a una tregua.

“Oficiales del ejército israelí gestionan operaciones desde el interior del Departamento de Guerra de Estados Unidos (Pentágono), por medio de personas con doble nacionalidad”, denunció Carlson.

Donald Trump junto a Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

Israel influiriía en el Pentágono de EE.UU. para su “beneficio”

En sus denuncias, el comentarista político de 56 años aseveró que “estos actores contribuyen a dirigir actividades de inteligencia en beneficio de ‘Israel’” y, por tanto, “influyen en los servicios estadounidenses desde dentro”.

“Existen oficinas vinculadas a un gobierno extranjero dentro de sedes clave del poder ejecutivo, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Langley”, aseveró.

Asimismo, Carlson calificó esta situación como “totalmente insalubre” e instó a que se produzca una separación inmediata de Israel con el fin de proteger la soberanía de los Estados Unidos.

Las palabras del periodista suponen una profunda y preocupante influencia israelí dentro de la Administración del presidente Donald Trump.

Y en ese sentido, detalló que oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operan directamente desde oficinas dentro del Pentágono y la sede de la CIA en Langley.

Se mantienen activos los ataques de Israel en el Líbano. Foto: EFE

Esos oficiales, que según Carlson tienen doble nacionalidad, gestionan operaciones e influyen en las actividades de inteligencia de Washington desde el interior del Departamento de Defensa.

En consonancia con sus denuncias, el periodista sostuvo que esta influencia no beneficia a los intereses nacionales y calificó a la situación como “masoquismo” político al producirse la financiación de armas a este país que, según su planteo, actúa contra las prioridades estadounidenses.

Además, sumó que los líderes de su país “viven con miedo” de Israel, lo que complicaría aún más las relaciones entre ambas naciones y sería un escollo para lograr la tregua en Medio Oriente.

Las declaraciones de Carlson se dan dentro de un contexto de alta tensión regional, en donde las negociaciones de paz no prosperan con Irán y la escalada bélica se mantiene activa en el Líbano también, con Israel como principal exponente de los ataques activos contra Hezbollah en Beirut.