Marcha en Armenia en un nuevo aniversario por el genocidio armenio. Foto: Captura de video.

Armenia recuerda un nuevo aniversario del genocidio que se cobró un millón y medio de personas entre 1915 y 1921.

Como es tradición, los armenios y representantes de embajadas extranjeras marcharon en masa al memorial de Tsitsernakaberd en Ereván, dedicado a las víctimas del genocidio armenio.

El monumento lo componen doce losas de basalto que representan las doce provincias más afectadas por el genocidio. Dentro, a metro y medio de profundidad, se halla una llama eterna a cuyo alrededor se depositan miles de flores.

Genocidio armenio

Según historiadores de distintos países y el Gobierno armenio, un millón y medio de miembros de este pueblo murieron durante el genocidio, cuyo inicio se conmemora cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de muchos de ellos.

Genocidio armenio, imágenes de archivo. Foto: Prensa Armenia.

Fue el exterminio del pueblo armenio entre 1915 y 1923 el que llevó a acuñar a nivel internacional el concepto de genocidio y las bases legales para su prevención.