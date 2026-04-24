La impresionante marcha de las antorchas para conmemorar un nuevo aniversario del genocidio armenio
En Ereván, capital de Armenia, miles de personas marcharon en un nuevo aniversario del genocidio perpetrado por Turquía contra más de un millón de armenios entre 1915 y 1921. Miralo en la nota.
Armenia recuerda un nuevo aniversario del genocidio que se cobró un millón y medio de personas entre 1915 y 1921.
Como es tradición, los armenios y representantes de embajadas extranjeras marcharon en masa al memorial de Tsitsernakaberd en Ereván, dedicado a las víctimas del genocidio armenio.
El monumento lo componen doce losas de basalto que representan las doce provincias más afectadas por el genocidio. Dentro, a metro y medio de profundidad, se halla una llama eterna a cuyo alrededor se depositan miles de flores.
Genocidio armenio
Según historiadores de distintos países y el Gobierno armenio, un millón y medio de miembros de este pueblo murieron durante el genocidio, cuyo inicio se conmemora cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de muchos de ellos.
Fue el exterminio del pueblo armenio entre 1915 y 1923 el que llevó a acuñar a nivel internacional el concepto de genocidio y las bases legales para su prevención.