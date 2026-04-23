Vuelos directos entre China e India: el nuevo paso clave en la recomposición bilateral. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La reanudación de vuelos directos entre China e India se consolida como uno de los signos más visibles del acercamiento entre ambas potencias, luego de años marcados por tensiones políticas y conflictos fronterizos.

La decisión de Air China de retomar su ruta entre Pekín y Nueva Delhi refuerza esta tendencia y anticipa un escenario de mayor cooperación bilateral.

Air China es la aerolínea de bandera y la única aerolínea que tiene la bandera nacional en toda su flota. Su logo es un fénix formado por las letras del término VIP. Foto: web Airbus.

Qué significa el aumento de vuelos directos entre China e India

El restablecimiento de esta conexión aérea, con tres frecuencias semanales, no solo facilita el tránsito de pasajeros, sino que también impulsa el intercambio comercial y cultural.

El servicio operará martes, viernes y domingo, y será cubierto con aeronaves Airbus A330. Según el medio Global Times, los pasajes en clase económica parten desde los 3.570 yuanes (equivalentes a unos 523 dólares).

Beneficios económicos de la mayor conectividad entre las dos potencias asiáticas

En términos económicos, la normalización del tráfico aéreo es considerada un paso clave para reactivar inversiones y fortalecer cadenas de suministro entre dos de las economías más grandes del mundo.

A partir de octubre de 2025, India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de suspensión, marcando un deshielo diplomático. IndiGo inició con la ruta Calcuta-Cantón (Guangzhou), y Air China retomó vuelos Pekín-Delhi. Air India planea reiniciar servicios a Shanghái en febrero de 2026. Foto: -

Otras compañías también se sumaron a esta tendencia. La aerolínea China Eastern volvió a operar rutas estratégicas, como el enlace entre Kunming y Calcuta reactivado recientemente, además del trayecto entre Shanghái y Nueva Delhi restablecido en noviembre de 2025.

Qué pasó entre China e India: de la tensión fronteriza a la normalización de vuelos

El impacto de esta medida se inscribe en un proceso más amplio iniciado en 2025, cuando ambos países comenzaron a reconstruir sus relaciones tras la crisis desatada en 2020 en el valle de Galwan, un episodio que dejó víctimas fatales y profundizó la desconfianza mutua. A esa situación se sumó el aislamiento global generado por la pandemia, que paralizó durante años la conectividad internacional.

Desde entonces, el deshielo diplomático avanzó de manera gradual. A la reapertura de rutas aéreas se sumaron decisiones estratégicas como la flexibilización de visados, la reactivación del comercio en zonas fronterizas y el reinicio de diálogos políticos y militares. En este contexto, otras aerolíneas como China Eastern e IndiGo ampliaron su presencia con nuevas conexiones entre ciudades clave.

La frontera entre China e India, conocida como la Línea de Control Real (LAC), abarca más de 3.000 km a lo largo del Himalaya y es una zona altamente militarizada y disputada. Desde la guerra de 1962, no existe una demarcación oficial, lo que genera tensiones y enfrentamientos, destacando la disputa por las regiones de Aksai Chin y Arunachal Pradesh. Foto: Reuters.

Sin embargo, el acercamiento no implica la desaparición de las tensiones. Persisten diferencias estructurales vinculadas a disputas territoriales en el Himalaya, la competencia geopolítica en Asia y la relación estratégica entre China y Pakistán, que continúa siendo un punto sensible para la India.

Aun así, recientes decisiones del gobierno indio, como la flexibilización de restricciones a inversiones chinas en sectores como energía, electrónica y bienes industriales, sugieren una voluntad de avanzar hacia una relación más pragmática.

En este escenario, la recuperación de los vuelos directos se posiciona como un indicador concreto de la nueva etapa en la relación bilateral. Más allá de la conectividad, representa un puente simbólico entre dos potencias que buscan equilibrar competencia y cooperación en un contexto internacional cada vez más complejo.