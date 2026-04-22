Tiene 14 años, construyó un motor turborreactor desde cero y nadie puede creer cómo lo hizo:

Che Jingang tiene 14 años y construyó un motor turborreactor desde cero. Foto: China Youth Daily

Che Jingang, estudiante chino de tan solo 14 años, llevó a cabo un logro que sorprende al mundo científico: diseñó y ensambló un motor turborreactor desde cero, una creación que suele requerir equipos industriales y formación avanzada.

El pasado 12 de abril, el adolescente anunció en un video que completó la segunda fase de la construcción y ya está listo para nuevas pruebas, según informó chinanews.com.

Che Jingang tiene 14 años y construyó un motor turborreactor desde cero. Foto: China Youth Daily

Che Jingang, el adolescente chino que construyó un motor turborreactor a los 14 años

El interés de Che Jingang por la aerodinámica comenzó a temprana edad. Durante su infancia, observaba cómo los aviones de papel podían mantenerse en el aire mientras una hoja caía de inmediato, curiosidad que lo llevó a explorar conceptos más complejos.

En tercer grado, el joven ya estudiaba cálculo, diseño CAD y modelado en SolidWorks por iniciativa propia. Además, le dedicaba unas cuatro horas diarias a la lectura de contenidos científicos y técnicos. “Si copiaba planos directamente, no aprendería nada”, afirmó.

El adolescente explicó que el proceso del diseño desde cero de cada componente incluyó planos en 2D, modelos en 3D y simulaciones de flujo de aire, temperatura y presión.

Estos trabajos duraron unos seis meses, durante los cuales ajustó cada detalle hasta llegar a una versión ensamblada con piezas fabricadas mediante mecanizado y corte especializado.

Che Jingang tiene 14 años y construyó un motor turborreactor desde cero. Foto: China Youth Daily

La motivación detrás del invento: “Mi intención era aprender”

El adolescente documenta sus pasos en la plataforma Douyin. Ahí, indicó que no busca replicar un motor real de uso aeronáutico, sino que su objetivo es fabricar un prototipo capaz de girar y generar flujo de gas. “Mi intención original al construir este motor era aprender”, señaló Che Jingang, quien asumió el increíble reto como parte de sus propios experimentos.

Según comentó el joven, la primera prueba no logró que el sistema funcionara de forma autosostenible. Fue entonces cuando el propio Che identificó fallas de combustible, en el diseño de la cámara de combustión y en la alineación del compresor.

Cabe señalar que los trabajos son realizados en su casa: su living se convirtió en todo un taller, con piezas distribuidas en la cocina, mientras continúa con el desarrollo del modelo.

Pese a las piedras en el camino, el adolescente no se desanimó ni detuvo su proyecto: “Nada se logra con éxito al primer intento. Incluso si no lo consigo, aprendo algo”, afirma. Ahora, prepara una nueva prueba con ajustes técnicos basados en el método de control de variables.

Douyin, el TikTok chino, impulsa aprendizaje técnico y experimentos caseros

La plataforma Douyin, la versión original y exclusiva de TikTok para China, jugó un papel clave en el proyecto y la vida del estudiante, quien utilizó videos tutoriales para aprender y comprender tanto principios básicos como procesos complejos de fabricación.

Mientras navegaba por la web, Che se encontró con un video de un “creador de bricolaje” que empezó reparando bombas de agua y llegó a construir 13 versiones de un motor turborreactor. Los diamantes de Mach que brotaban del pequeño turborreactor al encenderse captaron inmediatamente la atención del joven: “En ese momento pensé: esto es genial”, declaró en diálogo con chinanews.com.

Douyin, el TikTok chino. Foto: Wikimedia Commons

En su relato, señaló que analizaba casos reales, resumía métodos y luego los aplicaba para su trabajo. Además, dijo que encontró inspiración en creadores de contenido que compartían sus propios proyectos.

“Algunas personas publican planos en línea, pero si los copiaba directamente, sentía que no tendría sentido”, afirmó y añadió que “no aprendería nada y sería una pérdida de tiempo”.

También recibió el apoyo de varios usuarios, quienes le ofrecieron asesoría técnica, ayuda en el mecanizado de piezas y hasta cobertura del costo de fabricación de un componente complejo. Estas situaciones le permitieron avanzar en el prototipo sin asumir gastos elevados.