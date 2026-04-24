Reacción de la prensa inglesa tras la advertencia de EEUU sobre las Islas Malvinas. Foto: Portales

La filtración del documento del Pentágono sobre una posible revisión sobre el apoyo de Estados Unidos a la soberania del Reino Unido sobre las Islas Malvinas impactó de lleno en los medios británicos.

The Sun destacó rápidamente la noticia y destacó la postura de Trump en represalia por la negativa del Reino Unido a permitir el uso de sus bases militares en el reciente conflicto con Irán.

Reacción de la prensa inglesa tras la advertencia de EEUU sobre las Islas Malvinas. Foto: Portales

En tanto, The Telegraph reveló que el republicano estudia “penalizar” a sus socios de la OTAN que se negaron a apoyar la ofensiva en Medio Oriente.

El Daily Mail informó la noticia y destacó que Washington también analiza sancionar a otros miembros del bloque, como por ejemplo, la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica.

Reacción de la prensa inglesa tras la advertencia de EEUU sobre las Islas Malvinas. Foto: Portales

Por último, The Telegraph confirmó la información y aseguró que, entre las sanciones para los socios de la OTAN, Estados Unidos analiza “la revisión del respaldo al reclamo británico” sobre las Malvinas, lo que representa un giro en la tradicional alianza entre ambos países.

El escrito sobre un histórico conflicto de soberanía

Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería

La medida, que surge como represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral.

Según informó la agencia Reuters, Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas.