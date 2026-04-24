“La amenaza de las islas”: la reacción de la prensa británica ante la advertencia de EEUU sobre Malvinas
Los principales medios ingleses alertaron por el comunicado filtrado que podría romper una histórica alianza. Repasá los principales diarios en la nota.
La filtración del documento del Pentágono sobre una posible revisión sobre el apoyo de Estados Unidos a la soberania del Reino Unido sobre las Islas Malvinas impactó de lleno en los medios británicos.
The Sun destacó rápidamente la noticia y destacó la postura de Trump en represalia por la negativa del Reino Unido a permitir el uso de sus bases militares en el reciente conflicto con Irán.
En tanto, The Telegraph reveló que el republicano estudia “penalizar” a sus socios de la OTAN que se negaron a apoyar la ofensiva en Medio Oriente.
El Daily Mail informó la noticia y destacó que Washington también analiza sancionar a otros miembros del bloque, como por ejemplo, la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica.
Por último, The Telegraph confirmó la información y aseguró que, entre las sanciones para los socios de la OTAN, Estados Unidos analiza “la revisión del respaldo al reclamo británico” sobre las Malvinas, lo que representa un giro en la tradicional alianza entre ambos países.
El escrito sobre un histórico conflicto de soberanía
Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
La medida, que surge como represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral.
Según informó la agencia Reuters, Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas.