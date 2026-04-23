Israel logró lo imposible, impulsó la agricultura Foto: Foto generada con IA Canal 26

En uno de los territorios más áridos del planeta, donde el agua siempre fue sinónimo de supervivencia, Israel logró lo impensado: crear un río artificial de más de 130 kilómetros que transformó el desierto en una fuente de vida. No se trata de una postal futurista ni de una promesa política, sino de una de las obras de ingeniería hidráulica más ambiciosas del siglo XX, considerada hoy como un orgullo nacional y un modelo para países con crisis hídrica.

Esta hazaña, conocida como el Sistema Nacional de Transporte de Agua, redefinió el acceso al recurso más escaso de Medio Oriente y marcó un antes y un después en el desarrollo económico, agrícola y social del país.

Una idea revolucionaria en un territorio hostil

Desde su creación, Israel enfrentó un problema estructural: lluvias irregulares, acuíferos limitados y una creciente demanda de agua impulsada por el crecimiento poblacional y la expansión agrícola. En ese contexto, durante la década de 1950 comenzó la planificación de una obra que parecía imposible: trasladar grandes volúmenes de agua desde el norte del país hacia las zonas más secas del sur, incluyendo áreas cercanas al desierto del Néguev.

El resultado fue un sistema de infraestructura complejo y altamente eficiente que muchos describen como un “río artificial”, aunque su funcionamiento dista mucho de un cauce natural.

Se convirtió en una de las mayores hazañas de ingeniería hidráulica del mundo moderno Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo funciona el río artificial más famoso del desierto

El eje principal del sistema supera los 130 kilómetros de extensión y combina canales abiertos, conductos subterráneos, túneles y tramos presurizados. Esta mezcla permite adaptarse a una geografía desafiante y transportar agua a largas distancias sin pérdidas significativas.

Uno de los sectores más emblemáticos es el Canal del valle de Beit Netofa, una estructura de 17 kilómetros con forma ovalada que, vista desde el aire, genera la ilusión de una corriente natural atravesando un paisaje completamente árido. Su diseño responde tanto a criterios técnicos como geológicos, demostrando un nivel de planificación inédito para su época.

Del riego agrícola al consumo urbano masivo

En sus primeros años, el sistema fue clave para impulsar la agricultura en zonas donde antes era inviable, permitiendo el cultivo a gran escala y el desarrollo de comunidades rurales. Tecnologías como el riego por goteo, hoy utilizadas en todo el mundo, se consolidaron gracias a este suministro estable y controlado.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la función del acueducto se amplió. El crecimiento de las ciudades y el aumento del consumo doméstico obligaron a reconvertir parte del caudal para abastecer a millones de personas, integrando el sistema al día a día de la población.

La revolución de la desalinización: el salto definitivo

El punto de inflexión llegó a partir de los años 2000, cuando Israel incorporó grandes plantas de desalinización en su costa mediterránea. Gracias a la tecnología de ósmosis inversa, el país comenzó a producir agua potable a escala industrial, hasta lograr que más del 60% del agua de consumo urbano provenga del mar.

El sistema no solo distribuye esa agua desalada a hogares e industrias, sino que también permitió reponer reservas estratégicas, como el Mar de Galilea, afectado durante años por sequías prolongadas. Antes de ingresar a la red, el agua atraviesa procesos de filtrado, control de presión y remineralización para cumplir con estándares sanitarios estrictos.

Un modelo global en tiempos de cambio climático

Hoy, el llamado “río artificial” no es solo una infraestructura: es un símbolo de adaptación frente al cambio climático. En un mundo donde la escasez de agua se intensifica, la experiencia israelí es observada por gobiernos y expertos de todo el planeta.

Más allá de su magnitud técnica, la obra demuestra que la planificación a largo plazo, la innovación tecnológica y la gestión eficiente del recurso hídrico pueden cambiar el destino de un país entero. En pleno desierto, Israel no solo creó un río: creó futuro.