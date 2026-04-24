Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu reveló que fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de aun año, pero no que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia, que terminó siendo “completamente exitoso”.

El primer ministro de Israel pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico “para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel”

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters (Evelyn Hockstein)

“Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana”, rememora el documento, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia benigno de la próstata.

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló “un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata “sin metástasis”.

“Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada”, alega el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue “un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión”.