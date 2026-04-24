Una obra de ingeniería que puede cambiar el continente Foto: Foto generada con IA Canal 26

En uno de los puntos más remotos y desafiantes del planeta, una idea vuelve a tomar fuerza y despierta atención a nivel regional: la posibilidad de construir un túnel submarino en el extremo austral de América del Sur para unir el continente con la Isla Grande de Tierra del Fuego. Aunque todavía se encuentra en una etapa preliminar, el proyecto representa una de las propuestas de infraestructura más ambiciosas del sur del continente.

La iniciativa surge en Chile, específicamente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, una zona marcada por el aislamiento geográfico, los climas extremos y una conectividad que depende casi exclusivamente del transporte marítimo.

Un cruce clave en el mapa del sur del continente

Actualmente, el paso entre el continente y Tierra del Fuego se realiza mediante ferris y barcazas, principalmente en el sector conocido como Primera Angostura, sobre el Estrecho de Magallanes. Si bien el sistema funciona, su operación está condicionada por el clima, los fuertes vientos y las mareas, lo que provoca demoras frecuentes y limita el desarrollo logístico de la región.

La posible construcción de un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes Foto: Mapa redes

El túnel propuesto tendría una longitud aproximada de entre 3,7 y 4 kilómetros, atravesando el fondo marino de uno de los estrechos más icónicos y complejos del mundo. De concretarse, permitiría un cruce permanente, seguro y previsible durante todo el año.

Una idea regional, no un megaproyecto inmediato

Es importante aclarar que no se trata de una obra aprobada ni financiada por el Estado chileno. La propuesta ha sido impulsada principalmente por autoridades y organismos regionales, que buscan alternativas a largo plazo para mejorar la integración territorial del extremo sur.

De acuerdo con evaluaciones técnicas preliminares, el proyecto enfrenta desafíos significativos:

Profundidad variable del Estrecho de Magallanes

Condiciones climáticas severas

Alta exigencia técnica en ingeniería submarina

Demanda poblacional relativamente baja en comparación con otros túneles del mundo

Por estas razones, el túnel se encuentra en fase exploratoria, sin cronograma de obras ni presupuesto asignado.

¿Por qué sigue generando interés esta obra?

Más allá de las dificultades, la propuesta mantiene vigencia porque apunta a resolver un problema estructural del sur de América del Sur: el aislamiento. Para regiones como Magallanes y Tierra del Fuego, una conexión fija podría significar:

Mejora en el abastecimiento de bienes esenciales

Reducción de costos logísticos

Mayor integración turística

Impulso a inversiones productivas

Fortalecimiento del vínculo continental–insular

Además, el proyecto tiene un fuerte valor simbólico, al intentar “coser” geográficamente una de las zonas más fragmentadas del continente.

Infraestructura extrema para un territorio extremo

El sur austral concentra algunas de las condiciones naturales más duras del hemisferio sur. Vientos constantes, bajas temperaturas y escasa densidad poblacional han hecho que históricamente sea postergado en materia de grandes obras.

Busca mejorar la conectividad entre el continente y la Isla Grande de Tierra del Fuego Foto: Foto generada con IA Canal 26

Sin embargo, en un contexto donde varios países apuestan por infraestructura estratégica para integrar territorios alejados, la idea de un túnel bajo el Estrecho de Magallanes vuelve a instalarse como un debate de largo plazo.

Una obra que hoy es proyecto, pero mañana podría ser realidad

Aunque aún no existe una decisión política formal ni estudios definitivos, el solo hecho de que el proyecto se mantenga en agenda demuestra la necesidad de repensar la conectividad en el extremo sur de América del Sur.

Por ahora, el túnel es una visión a futuro. Pero en una región donde la distancia condiciona la vida diaria, cualquier discusión sobre integración territorial sigue siendo clave para imaginar el desarrollo de las próximas décadas.