Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Israel y el Líbano acordaron la extensión por tres semanas del alto el fuego, según anunció Donald Trump tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en Beirut.

Anuncio de Donald Trump de la extensión del alto el fuego entre Israel y el Libano. Video: REUTERS.

Trump recibió en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en Truth Social.

Anuncio de Donald Trump de la extensión del alto el fuego entre Israel y el Libano Foto: Truth Social

Trump agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

En las conversaciones de paz no participa Hezbolláh, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.