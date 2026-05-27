Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Foto: REUTERS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, apuntó contra el exmandatario Evo Morales, afirmando que “es un enfermo embrutecido por el poder, que hace todo lo posible para violentar el proceso democrático”.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan en medio de las protestas y bloqueos de algunos grupos que exigen su renuncia, los cuales están asfixiando a sectores que no pueden trabajar con normalidad, como los comerciantes informales y transportistas.

En diálogo con Clarín, Rodrigo Paz afirmó que “la solución es el diálogo”, que “se tiene que dar en estos días porque ya no hay más excusas ni escenarios posibles”.

“Son 20 años de la gestión de un Estado al cual yo llamo tranca, de una visión de un partido de gobierno, bajo un liderazgo, un caudillismo, el jefazo único, y que a su vez ha adaptado un Estado a ese partido de gobierno”, señaló.

Al ser consultado sobre un posible rol de Morales en esta crisis, Paz afirmó que el expresidente es “un enfermo embrutecido por el poder” y añadió: “Ese es el rol, así de claro. Es un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, derrocar este proceso democrático, violentar el ordenamiento constitucional y generar un nuevo escenario favorable para él y su organización, que no sólo es una organización local, está también vinculado a organizaciones externas”.

“Los gobiernos que estaban vinculados en Venezuela, en Nicaragua, vinculado al mundo del manejo ilícito del sistema financiero. Hoy día la región donde él predomina es una de las regiones más importantes de la generación de narcotráfico en Sudamérica. Entonces esto es un combate muy importante a toda escala”, analizó.

Y sumó: “Hay que diferenciar, lo dejo muy en claro, una cosa son las luchas sociales que durante 20 años no fueron atendidas y en seis meses me están pidiendo resolver, porque son luchas que no habían sido resueltas en el régimen de Evo y (Luis) Arce. Y otra cosa son estas organizaciones políticas vinculadas a organizaciones internacionales y de orden nacional que quieren romper el proceso constitucional democrático”.

Marchas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Cuarta semana de conflictos en Bolivia

Bolivia ingresó en la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar.

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), volvieron a marchar desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.