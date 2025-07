Opens in new window

Un nuevo escándalo golpea a Pedro Sánchez en España: renunció un colaborador muy cercano tras ser acusado de acoso sexual

Se trata de Francisco “Paco” Salazar, que era el asignado para tomar la dirección del Partido Socialista de España (PSOE).

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: REUTERS

Un nuevo escándalo golpea a Pedro Sánchez en España. Francisco Salazar renunció a la dirección del Partido Socialista de España (PSOE), incluso antes de asumir en el cargo. Hasta el momento era el secretario general de Coordinación Institución en el Gobierno, aunque ya estaba designado para tomar las riendas del espacio político.

En las últimas horas, pidió ser apartado de sus cargos luego de que se conozcan denuncias de mujeres que lo acusaban de “comportamientos inapropiados” del tipo sexual cuando Salazar su jefe.

Nuevo escándalo salpica a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: REUTERS

La principal de las acusaciones llegó de parte de una militante que estuvo a las órdenes de “Paco”, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez. Según relato, había comentarios referidos a su vestimenta, cuerpo y hasta invitaciones a cenar solos por fuera del horario laboral, además de hostigamientos constantes a sus empleadas.

En su denuncia, la mujer en cuestión apuntó que el rechazo a las invitaciones de Salazar implicaba “castigos” posteriores, así como también la imposibilidad de ascender dentro del partido. “Lo que más me impactó es que me avisó hasta un compañero, que no es habitual porque quienes solemos protegernos de estas cosas somos las mujeres. Pero me cogió un día al poco de llegar y me lo dijo. Que no se me ocurriera quedarme a solas en el despacho con él”, reveló en la publicación del sitio ElDiario.es.

Una vez asentada en Moncloa, el acoso se hizo realidad: “Primero fue más liviano, con algunas miradas inquietantes o algún comentario fuera de lugar en un entorno laboral y en una relación de jefe a subordinada”. El próximo paso estuvo en el hostigamiento a través de WhatsApp.

“Me empezó a decir sin venir a cuento que me quedara yo más tarde que el resto del equipo, que fuese a cenar con él o a tomar algo. Lo hacía de manera insistente. Y me decía que si se nos hacía tarde nos podíamos quedar a dormir en su casa. Se cuidaba mucho de no dejar por escrito ninguna mención sexual, pero era evidente lo que quería decir y él plenamente consciente de la situación en la que me colocaba”, relató.

Francisco "Paco" Salazar. Foto: Instagram

Y siguió con su declaración de las situaciones que atravesó con Pedro Sánchez: “Yo me sentía violentada, evidentemente. Pero me limité a pasar de él, a darle largas para salir del paso. Nunca me atreví a decirle que parara porque era mi jefe”.

El mismo medio que publicó la denuncia, dio lugar a una respuesta de Paco Salazar, tras el nuevo escándalo que salpica a Pedro Sánchez. El dirigente negó las acusaciones y se mostró sorprendido por la acusación que recibió.

“No paro de darle vueltas y no encuentro un momento en mi vida donde haya hecho ninguna estupidez. Yo no he hecho nada con ninguna persona, tengo una pareja de toda la vida, en mi época de universidad pudo ser... pero no entiendo de dónde sale eso”, comentó.

Francisco "Paco" Salazar. Foto: PSOE

Salazar siguió: “Nunca con ninguna compañera he tenido relación ni trato, nunca jamás. Me he partido la cabeza dándole vueltas y me parece una cosa alucinante. No paro de pensar a ver si la he cagado y le he dicho algo inconveniente a una compañera y la verdad es que no lo encuentro”.

Como si fuera poco, llegó un segundo testimonio, aunque fue de manera indirecta. Un familiar de una joven que también trabajó con el ahora exfuncionario corroboró estas declaraciones sobre los cuestionables actos que fueron denunciados.