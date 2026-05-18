El PSOE de Pedro Sánchez sufrió su peor resultado histórico en Andalucía. Foto: REUTERS

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez cosechó su peor resultado electoral en Andalucía, donde los conservadores del Partido Popular (PP) ganaron este domingo los comicios de la región.

Es previsible que el candidato de la derecha, Juanma Moreno, siga como presidente regional, cargo al que accedió en 2018, aunque para ello su partido deberá aceptar algunas condiciones de Vox, como ya ocurre en otras regiones que celebraron elecciones este mismo año.

En unos comicios con repercusión nacional, la derecha obtuvo 53 de los 109 parlamentarios de la cámara legislativa andaluza, y se quedó a dos de la mayoría absoluta, cuando cuatro años antes había conseguido 58.

El PSOE de Pedro Sánchez sufrió su peor resultado histórico en Andalucía. Foto: REUTERS

En cualquier caso, PP y Vox suman 68 diputados, el 62% de la cámara. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez sufrieron un nuevo castigo electoral y bajaron de 30 a 28 escaños.

Fracaso del PSOE en Andalucía

Una de las incógnitas de estos comicios de Andalucía era el resultado del PSOE, que está a la baja en todas las convocatorias electorales. En Andalucía, la región más poblada de España (8,7 millones de habitantes), los socialistas habían apostado fuerte con su candidata a presidenta regional, María Jesús Montero.

Se trata de la persona de máxima confianza política del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pues había sido vicepresidenta primera de su gabinete y es la “número 2″ de la jerarquía socialista nacional. Pero perdió dos escaños y no pudo mantener los 30 conseguidos por el PSOE en 2022, lo que ahonda aún más en la crisis socialista.

Andalucía estuvo gobernada durante 36 años por los socialistas, hasta 2018, cuando una alianza de los conservadores con los liberales, por un lado, y con la extrema derecha, por otro, posibilitó un cambio político y que Juanma Moreno accediera al poder.

Repercusión política nacional

Estos comicios andaluces cierran el ciclo de elecciones regionales de 2026 en España. Con estos resultados, y en un ambiente muy polarizado entre derecha e izquierda, PP y Vox analizarán los datos en clave nacional y, previsiblemente, aumentarán la presión contra Sánchez para que convoque las elecciones generales ya, sin esperar a 2027, cuando se cumplen los cuatro años de legislatura.

El líder socialista español se resiste a cualquier adelanto electoral, a pesar de que los presupuestos del Estado llevan prorrogados tres años por su debilidad parlamentaria y la falta de apoyo de otras fuerzas políticas.

Ese ambiente tenso también se notó en la campaña electoral, en la que se habló de asuntos regionales, pero también de interés nacional, como la sostenibilidad de los servicios públicos y su financiación, especialmente de la sanidad, la inmigración irregular, la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico.