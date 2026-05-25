Incautaron 200.000 figuritas falsificadas del álbum del Mundial 2026 de Panini. Foto: X / @PCERJ.

La Policía Civil de Río de Janeiro realizó un importante operativo contra la falsificación de productos vinculados al Mundial 2026 y decomisó unas 200.000 figuritas truchas del álbum oficial de Panini. El cargamento fue hallado en un colectivo interceptado en Nova Iguaçu, en la región metropolitana carioca, y también incluía camisetas falsas de la selección brasileña.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes especializados en delitos contra la propiedad intelectual y dejó al descubierto una sofisticada red de comercialización ilegal que aprovechaba la enorme demanda generada por el tradicional álbum mundialista. Las autoridades creen que el material provenía del estado de São Paulo y que tenía como destino distintos puntos de venta de Río de Janeiro.

Incautaron 200.000 figuritas falsificadas del álbum del Mundial 2026 de Panini. Video: X / @PCERJ

La investigación continúa abierta y los productos secuestrados serán sometidos a peritajes para intentar identificar a los responsables de la producción y distribución de las falsificaciones.

Brasil protagonizó una gigantesca incautación de figuritas truchas relacionados al Mundial: qué más se secuestró

Además de las 200.000 figuritas falsas del álbum Panini del Mundial 2026, la Policía brasileña confiscó cientos de camisetas “piratas” de la selección de Brasil que eran transportadas junto al resto de la mercadería ilegal.

Según informaron fuentes oficiales, el material viajaba oculto en el compartimiento de carga de un autobús interceptado durante un operativo de inteligencia realizado en Nova Iguaçu. Las autoridades sospechan que la mercadería iba a ser distribuida rápidamente en kioscos, ferias y puestos callejeros aprovechando la fiebre que despierta el álbum del Mundial entre coleccionistas y fanáticos del fútbol.

El ámbul oficial de figuritas de Panini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

El decomiso encendió nuevamente las alarmas sobre el crecimiento de las redes de falsificación de productos deportivos en Sudamérica, especialmente en períodos previos a grandes competencias internacionales.

Panini, empresa propietaria de los derechos oficiales del álbum y las figuritas, ya había advertido semanas atrás sobre la aparición de publicaciones fraudulentas en internet que ofrecían sobres y figuritas a precios muy inferiores a los originales.

Policía brasileña: cómo descubrieron las 200.000 figuritas falsas de Panini

La investigación fue encabezada por la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual de Río de Janeiro, que logró detectar el cargamento mediante un trabajo previo de inteligencia policial.

Los agentes interceptaron el autobús en Nova Iguaçu luego de rastrear movimientos sospechosos vinculados a la distribución de productos falsificados. Tras revisar el compartimiento de equipaje, encontraron cajas repletas de figuritas y camisetas ilegales.

Álbum; Mundial; estafas. Foto: Panini.

El comisario Victo Tutman, responsable del operativo, explicó que las figuritas falsificadas presentan diferencias evidentes respecto a las originales. Entre los principales indicios mencionó la mala calidad del papel, imágenes con baja resolución y menor brillo en comparación con los productos auténticos de Panini.

Además, el funcionario advirtió que muchas veces los sobres falsificados son mezclados con paquetes originales en algunos puntos de venta, lo que dificulta que los compradores puedan detectar la estafa rápidamente.

Las autoridades también investigan posibles conexiones entre vendedores online y redes clandestinas de impresión que operan en distintas regiones del país.

Cuál es el impacto del decomiso de figuritas falsificadas del Mundial 2026

El operativo volvió a poner en evidencia el enorme negocio ilegal que se genera alrededor del álbum del Mundial, uno de los productos más buscados por fanáticos y coleccionistas cada vez que se aproxima una Copa del Mundo.

La verdadera joya del álbum sería la misteriosa figurita “00”, una edición especial del logo de Panini. Foto: Foto X @CadizSV

En Brasil, completar el álbum se transformó en una verdadera fiebre popular y eso incrementó considerablemente la demanda de figuritas, abriendo espacio para redes de falsificación que aprovechan la ansiedad de los consumidores.

Especialistas señalan que este tipo de maniobras no solo perjudican económicamente a las empresas dueñas de los derechos oficiales, sino también a los compradores, que muchas veces adquieren productos de baja calidad creyendo que son originales.

Mientras la investigación avanza, la Policía brasileña recomendó a los consumidores comprar únicamente en puntos de venta oficiales y desconfiar de precios excesivamente bajos, una de las principales señales de productos falsificados.