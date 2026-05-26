Robot militar nacional de Neutralización de Artefatos Explosivos. Foto: Defensa.com

El Ejército Brasileño incorporó el primer robot nacional de Neutralización de Artefactos Explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) desarrollado íntegramente en Brasil. La tecnología, producida por la empresa Ambipar Robotics, será utilizada por el 6º Batallón de Ingeniería de Combate en operaciones de alta complejidad y en la certificación de tropas para futuras misiones de paz de la ONU.

La incorporación del sistema representa un salto tecnológico para la ingeniería militar brasileña, ya que permitirá reducir la exposición de los soldados ante amenazas explosivas y aumentar la capacidad operativa en escenarios de riesgo. Además, marca un avance estratégico para la industria de defensa nacional, al tratarse de un equipo diseñado y producido en el país.

Robot militar nacional de Neutralización de Artefatos Explosivos. Foto: X/@UrbanTecno

Qué es el robot EOD-100 y cómo transformará las misiones del Ejército brasileño

El nuevo robot EOD-100 fue desarrollado para realizar tareas de reconocimiento, inspección y neutralización de explosivos de manera remota. Su función principal es operar en lugares donde exista sospecha de bombas, municiones sin detonar o artefactos explosivos improvisados, minimizando el riesgo humano.

La llegada de esta tecnología coincide con el proceso de preparación del Ejército Brasileño para futuras operaciones internacionales bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas. En ese contexto, el robot será clave para la certificación de tropas dentro del Peacekeeping Capability Readiness System, el sistema que evalúa las capacidades militares ofrecidas por los países miembros para misiones de paz.

El uso de robots EOD se volvió esencial en conflictos modernos y operaciones de estabilización, especialmente en zonas donde existen amenazas explosivas ocultas. En estas situaciones, los equipos controlados a distancia permiten actuar con mayor seguridad y precisión.

Para el 6º Batallón de Ingeniería de Combate, ubicado en São Gabriel, el nuevo sistema agrega una capacidad operativa inédita. La unidad ya participa en entrenamientos específicos para compañías de neutralización de explosivos y de ingeniería de paz, por lo que el robot pasa a integrarse directamente a esas tareas.

Además, el Ejército busca cumplir con los estándares internacionales exigidos por la ONU, que incluyen equipamiento especializado, protocolos técnicos y entrenamiento permanente para actuar en escenarios complejos.

Cómo funciona la tecnología del nuevo robot antiexplosivos de Brasil

El robot EOD-100 fue diseñado para operar en ambientes hostiles y de alto riesgo. Puede ser controlado remotamente a una distancia de hasta 300 metros, lo que permite mantener a los operadores alejados del área peligrosa mientras realizan inspecciones o manipulan objetos sospechosos.

Uno de sus aspectos más destacados es el sistema de orugas fabricadas en bronce-aluminio, un material que evita la generación de chispas durante el desplazamiento. Esta característica es fundamental para operar en entornos donde cualquier chispa podría provocar una detonación.

Además, el robot puede resistir temperaturas de hasta 600 grados centígrados, una capacidad que también deriva de desarrollos previos de Ambipar Robotics en sistemas destinados a la gestión de incendios forestales y respuesta a desastres.

El equipo está preparado para desplazarse sobre terrenos irregulares y actuar en zonas de difícil acceso. Gracias a su movilidad y resistencia, puede ser utilizado tanto en operaciones militares como en situaciones de emergencia civil donde existan riesgos explosivos.

Otro punto importante es que el desarrollo nacional facilita el mantenimiento y la reposición de piezas. En sistemas importados, las fuerzas armadas suelen enfrentar demoras y altos costos para conseguir componentes o soporte técnico. Brasil ya había experimentado este problema con el robot Telemax, utilizado para desactivar explosivos, cuya operatividad se vio limitada por la falta de repuestos y los elevados costos de importación.

Con un sistema fabricado localmente, el Ejército gana autonomía tecnológica y reduce la dependencia de proveedores extranjeros.

Cuál es el principal objetivo del robot EOD-100

La principal misión del robot EOD-100 es disminuir la exposición de los militares durante procedimientos de neutralización de explosivos. Antes de que un equipo especializado se acerque a un objeto sospechoso, el robot puede realizar tareas de reconocimiento y evaluación inicial.

Este tipo de tecnología resulta especialmente importante en operaciones de paz, donde las tropas suelen desplegarse en regiones inestables, con infraestructura dañada y presencia de municiones remanentes de conflictos armados.

El robot sirve para reducir al máximo la baja de soldados. Foto: Unsplash.

En esos contextos, proteger al personal militar y a la población civil se vuelve prioritario. El robot permite actuar con mayor cautela y reducir la posibilidad de bajas durante las misiones.

El Ejército Brasileño considera que esta incorporación representa una nueva etapa para su capacidad EOD. Sin embargo, la efectividad del sistema dependerá del entrenamiento continuo de los operadores, el mantenimiento preventivo y la integración del equipo a la doctrina militar.

La llegada del EOD-100 no solo fortalece la preparación de Brasil para futuras misiones internacionales, sino que también posiciona a la industria nacional de defensa en un segmento tecnológico de alta exigencia, donde la innovación y la confiabilidad son determinantes para el éxito operativo.