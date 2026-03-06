No es China ni Japón:

Buque de guerra de la clase Choe Hyonen. Foto: KCNA

Corea del Norte, a través de su líder Kim Jong-un, anunció la creación de dos destructores al año y continuará equipando a su Armada con armas nucleares.

De acuerdo a Kim, dicho plan servirá para que la RPDC cuente con una “poderosa capacidad ofensiva”.

Kim Jong-un en el buque de guerra norcoreano. Foto: KCNA

El ambicioso plan naval de Corea del Norte: construir dos buques de guerra al año durante cinco años

“Cada año, durante el nuevo período del plan quinquenal, debemos construir dos buques de guerra de superficie de esta clase o de una clase superior”, afirmó al supervisar el nuevo destructor Choe Hyonen.

“La demostración de gran poder no solo es una clara expresión de la voluntad de defender la soberanía nacional basada en una firme confianza en sí mismos, sino también un ejercicio responsable de su capacidad disuasoria”, completó.

Buque de guerra de Corea del Norte de la clase Choe Hyonen. Foto: KCNA

El destructor “Choe Hyon”, así es el nuevo buque de guerra de la Armada norcoreana

El buque es parte de una serie de destructores de 5.000 toneladas clase Choe Hyon que Pionyang está construyendo.

De acuerdo con fuentes estatales, la plataforma podría desplegar misiles de crucero y misiles balísticos tácticos con ojivas nucleares.

Buque de guerra de Corea del Norte de la clase Choe Hyonen. Foto: KCNA

Además, durante su presentación, se pudieron observar algunas de sus características llamativas, como el armamento principal en la sección de proa, consistente en un cañón naval presumiblemente de 127 mm.

A lo largo de su estructura, se identificaron sistemas de defensa aérea de punto del tipo CIWS, con un diseño similar a la versión navalizada del sistema de defensa Pantsir-ME de origen ruso. También se observa, a babor y estribor, la presencia de un par de cañones antiaéreos giratorios AK-630 de 30 mm por lado.