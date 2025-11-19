A puro Rock and Roll: Divididos volvió con disco nuevo tras 15 años

El power trío lanzó su esperado álbum con 12 canciones que reafirman su vigencia. “La música no tiene fecha de vencimiento”, aseguró Ricardo Mollo.

La nueva tapa del disco homónimo Foto: @DivididosOK

Tras 15 años de espera, Divididos, una de las bandas contemporáneas más importantes del rock nacional, lanzó su nuevo disco. 59 minutos y 20 segundos de la “Aplanadora del rock and roll” bastan para confirmar la vigencia de sus miembros.

La tapa artística resulta un mensaje directo al futuro: dos retazos de tela, uno celeste y el otro blanco, unidos por una sutura. “Una expresión de deseo, que esa herida algún día sane”, explicó Ricardo Mollo al ser consultado por el significado de la obra del artista Alejandro Ros, quien ya trabajó con la banda en Amapola del 66 y Narigón del Siglo.

Divididos. Foto: Telam.

El nuevo disco lleva el nombre de la banda haciéndole en mejor de los honores, el sonido característico del power trío se hace presente durante las 12 canciones que contiene.

Desde Amapola del 66, hace 15 años, que no lanzaban nuevo material de estudio, sin contar algunas canciones sueltas que se incluyeron también en la presente producción, como San Saltarín, Mundo Ganado, Insomnio y Cabalgata Deportiva.

La grabación se realizó entre 2019 y 2025. Desde el pasado viernes 14 de noviembre se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify o Tidal.

En el evento de lanzamiento se proyectó el documental “Sonidos, barro y piel”, una producción que recorre la historia de la banda, su proceso creativo y las relaciones entre los tres miembros.

La Aplanadora del Rock and Roll Foto: @divididosok

“Estos 15 años no fueron de silencio. La música no tiene fecha de vencimiento”, explicó el cantante en relación con el interregno entre sus últimas publicaciones. Tomarse el tiempo es una condición necesaria para disfrutar del disco, que resulta contracultural en una época de apremio: sus canciones promedian los 5 minutos y requieren una escucha atenta.

En sus doce tracks no faltan los solos electrizantes de Mollo, la batería atronadora de Catriel ni el bajo hipnótico de Arnedo, así como tampoco las letras críticas del presente, los juegos de palabras y el sonido característico de la “Aplanadora del Rock And Roll"

Lista de temas de Divididos

Aliados en un viaje Monte de olvidos Bafles en el mar Doña red El faro Mundo ganado San Saltarín Vos ya sabrás Revienta el Mi Mayor Insomnio Cabalgata deportiva Grillo