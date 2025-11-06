Noche de las Disquerías 2025: descuentos, lanzamientos exclusivos y shows en vivo en todo el país

Este jueves se celebra la 17ª edición en todo el país, con reediciones de vinilos, firmas de artistas y presentaciones especiales. Cuál es el itinerario.

Noche de las disquerías Foto: Instagram

La música vuelve a tomar las calles, ya que este jueves 6 de noviembre a partir de las 18 se realizará en todo el país una nueva edición de La Noche de las Disquerías, el clásico evento que celebra la pasión por los discos. En su edición número 17, los locales de distintas provincias abrirán sus puertas con impresionantes descuentos, lanzamientos exclusivos, firma de artistas y hasta shows en vivo.

Participarán disquerías de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Salta, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Santa Fe y Bariloche, entre otras ciudades.

En esta jornada, entre las principales novedades discográficas se destaca la reedición en vinilo de Privé, el emblemático álbum de Luis Alberto Spinetta, que incluye clásicos como “Alfil”, “Ella no cambia nada”, “Ropa violeta” y “No seas fanática”.

También saldrán a la venta dos discos de Intoxicados: Buen día y No es solo rock and roll, que forman parte de la colección El rock argentino es Universal. Además, se presentarán otros nuevos lanzamientos locales como Doga, el esperado álbum de Juana Molina; Rock and roll 2025 de Vitico; y Blues acústico en el living, de Pappo y Botafogo, todos editados por el sello RGS.

Noche de las disquerías: firmas y actividades en todo el país

Esta noche, muchas personas podrán compartir un momento con su artista favorito, ya que en el local RGS Music (Av. Corrientes 5233, local 2, CABA), habrá ventas exclusivas y firmas de discos:

Vitico firmará ejemplares a las 18:30.

Botafogo, a las 19.

Juana Molina, a las 20.

Por su parte, L-Gante participará de una firma especial en Plaza Música, en el Shopping Abasto, donde presentará su reciente trabajo Celda 4, editado en vinilo y disponible a precio promocional durante la jornada.

Entre los locales adheridos figuran Zivals, Yenny - El Ateneo, La Cueva Musical, Buenos Aires Record Store, Backstage, Rock ́N Freud, Tempo de Borges Disquería, Velazco Disquería & Bar, FM Music, Record Shop, LEF Casa de Música, Samy Records, Utopía Records y Amadeus.

También se suman espacios de Córdoba, como Discos en Cba, y propuestas para compras online como:

Viajero Inmóvil (CABA)

Discos en Cba (Córdoba)

Music Shop (Rosario)

La Noche de las Disquerías 2025 invita a redescubrir el placer de recorrer bateas, descubrir rarezas y compartir la pasión por la música en su formato más clásico. Con descuentos, lanzamientos y la presencia de artistas, promete ser una fiesta nacional del sonido analógico y la cultura musical argentina.