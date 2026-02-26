Ricky Martin. Foto: Instagram/Ricky_Martin

Ricky Martin confirmó su regreso al país con un mensaje que emocionó a sus fans: “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”, expresó en sus redes. Finalmente, ya se conocieron los detalles sobre la venta de entradas en Buenos Aires.

El artista hace 3 años que no viene al país, por lo que promete regresar con un show con el que recorrió distintos escenarios internacionales con entradas sold out. El tour empieza el 7 de abril en Montevideo, sigue el 10 en Asunción y su cita en Argentina será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Cuándo salen a la venta las entradas para Ricky Martin

Las entradas para el show del 18 de abril en el Campo de Polo estarán disponibles a partir del lunes a las 12 horas con preventa exclusiva. Luego, la venta general comenzará una vez que se agote la preventa. Se adquieren a través de la página oficial de All Access.

Ricky Martin en Argentina. Foto: Instagram.

La exitosa carrera de Ricky Martin

Ricky Martin es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos. Inició su carrera en los años 80 como integrante de Menudo y, tras lanzarse como solista en la década del 90, alcanzó fama mundial con hits como “Livin’ la Vida Loca” y “La Copa de la Vida”. A lo largo de más de tres décadas vendió millones de discos, ganó premios Grammy y Latin Grammy y se consolidó como una figura clave del pop latino a nivel internacional.

Su irrupción en el mercado anglosajón a fines de los 90 marcó un antes y un después para la música latina, abriendo camino a otros artistas hispanohablantes en Estados Unidos y Europa. Con una imagen potente y shows de alto impacto, se convirtió en un referente del pop global.

Ricky Martin, cantante. Foto: @elfestivaldevinaoficial

Además de su carrera musical, Ricky Martin desarrolló una faceta actoral y un fuerte compromiso social. A través de su fundación trabaja en la defensa de los derechos de la niñez y en la lucha contra la trata de personas, consolidando también su perfil como activista y figura influyente dentro y fuera del escenario.