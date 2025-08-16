Flores rápido y un balcón embellecido: cuándo recomiendan podar el malvón

Se trata de una planta elegida por muchos, ya que embellece cualquier balcón con sus flores intensas y su resistencia.

Cómo cuidar tu malvón Foto: Freepik

El malvón es una planta elegida por muchos, ya que embellece cualquier balcón con sus flores intensas y su resistencia. Al momento de su poda es importante tomar ciertos recaudos para no dañarla.

El mejor momento para podarla es a fines del invierno o al inicio de la primavera, antes de que arranque la temporada de floración. De esta forma, la planta se prepara para largar brotes nuevos y regalarte una explosión de flores durante los meses cálidos.

Luego de esto, también se recomienda hacer pequeñas podas de mantenimiento, sacando las flores secas y las ramas débiles, pero evitando los cortes drásticos fuera de época.

Una de las flores más elegidas por los argentinos Foto: Freepik

Cómo hacer una poda efectiva

Usá tijeras de podar bien afiladas y desinfectadas.

Hacé los cortes por encima de un nudo o brote para estimular el crecimiento.

Retirá hojas amarillas, flores marchitas y ramas dañadas de forma regular.

Después de la poda, sumá un poco de fertilizante orgánico para ayudar a la recuperación.

Al podar el malvón en la fecha indicada, esto permite favorecer la floración, ya que los cortes estimulan la aparición de brotes jóvenes y flores más grandes. Además, mejora la forma de la planta, ayudando a que crezca compacta y prolija, sin volverse desordenada ni leñosa.

Por último, alarga la vida útil porque un malvón bien cuidado puede durar años decorando tu balcón, patio o jardín.

Lengua de suegra: cuándo y cómo trasplantarla para que siga creciendo sana y fuerte

El mejor momento para trasplantar la lengua de suegra es a finales de la primavera o durante el verano, cuando la planta está en su período de mayor actividad. Evitá hacerlo en invierno, ya que durante esa estación entra en reposo y es más vulnerable al estrés del cambio.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Para saber si tu planta necesita ser trasplantada, deberás tener en cuenta estos factores: