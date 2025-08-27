Campaña para salvar a una especie única: todo un país le busca pareja a un particular animal

Ambientalistas lanzan una búsqueda para ayudar a Ned, un caracol que no puede reproducirse tan fácilmente, ya que hay pocos ejemplares.

Buscan pareja para un caracol zurdo. Foto: unsplash

Ambientalistas de Nueva Zelanda lanzaron una campaña para encontrarle pareja a un caracol zurdo, cuya lateralidad le deja pocas probabilidades de apareamiento. La idea de esta difusión es que los ciudadanos ayuden a encontrar un espécimen que encaje con Ned, como se ha bautizado al molusco.

La revista New Zealand Geographic ha habilitado un correo electrónico para recibir reportes y fotografías de otros caracoles como Ned, con concha y órganos reproductivos invertidos, una configuración que afecta aproximadamente a 1 de cada 40.000.

Caracol Foto: unsplash

El principal problema de los caracoles zurdos, con concha de giro invertido, es que sus órganos genitales no están alineados con los de los caracoles diestros, lo que impide la cópula y la reproducción entre ellos.

Esta característica fue la que atrapó la atención de la ilustradora Giselle Clarkson, cuando halló este mes a Ned en el jardín de su casa en la región de Wairarapa -unos 230 kilómetros al norte de Wellington-, y vio que su concha se enrollaba hacia la izquierda.

“Eso hace que el caracol de Clarkson sea muy genial, pero también lo condena a una vida casta y estéril: la posición de sus órganos reproductivos significa que solo podrá aparearse si encuentra otro caracol volteado, algo súper raro”, explica la revista en un artículo.

La velocidad a la que se mueven los caracoles. Foto Unsplash.

El dilema de los caracoles zurdos

La ilustradora Clarkson, que construyó un hogar al animal en una pecera y contactó a la publicación para hablar de este hallazgo, le dio nombre al molusco en honor al amigable personaje Ned Flanders de la comedia de dibujos animados Los Simpsons, quien también es zurdo.

La editora de New Zealand Geographic, Catherine Woulfe, declaró a la cadena pública RNZ su deseo de que esta campaña conecte a las personas con el medio ambiente y, a la vez, “sea una puerta de entrada a temas más profundos como la jardinería, la comprensión del mundo natural y las extrañas complejidades de la reproducción”.

Caracol Foto: unsplash

La revista dice que es buena época para buscar caracoles, por lo que ha pedido a los neozelandeses salir a hurgar entre cultivos y jardines y tomar fotografías si llegasen a encontrar alguno zurdo. “Estás a punto de hacer muy feliz a un caracol solitario. Si 40.000 personas leen esta campaña, lo más probable es que los sueños de Ned se hagan realidad”, añade la publicación.

En 2016, el genetista británico Angus Davison realizó una campaña similar con el caracol Jeremy, otro gasterópodo zurdo. Aunque la tarea no fue fácil, Jeremy encontró pareja.