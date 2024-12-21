Depredadores de tu jardín: los trucos caseros para eliminar caracoles y babosas

Para quienes buscan cuidar sus plantas sin recurrir a químicos, existen varios métodos naturales para mantener a estos visitantes alejados sin dejar de proteger el ecosistema y respetar el equilibrio natural.

Los caracoles, depredadores del jardín. Foto: Freepik

Si bien los caracoles y babosas pueden parecer inofensivos, resultan una plaga que afecta a todos los jardines del mundo. Aparecen en cuanto brotan las esperadas hojas y frutos comestibles y su presencia se detecta en los daños en las posturas, las perforaciones en las plantas y el rastro baboso de su mucosidad en el césped.

A continuación, te compartimos algunas formas sencillas y efectivas para despedirte de los caracoles y babosas en tu jardín.

Cómo eliminar babosas de tu jardín. Foto: Freepik

Café molido

El café no solo es un excelente fertilizante natural, sino que también actúa como un repelente eficaz debido a su olor fuerte. Esparcí restos de café molido en las zonas de tu jardín que querés proteger, ya que el aroma intenso mantendrá alejados a caracoles, babosas y otros insectos.

Ajo

El ajo tiene propiedades que ahuyentan a muchos insectos, incluyendo caracoles y babosas. Podés cortar dientes de ajo y colocarlos alrededor de las plantas que deseás proteger o preparar una infusión de ajo para rociarla en el suelo. Su olor y potencia ayudan a mantener alejados a estos intrusos.

Plantas

Ciertas plantas, como el romero, la lavanda, la salvia, la capuchina y los geranios, funcionan como repelentes naturales de caracoles y babosas. Al plantarlas en el jardín, además de embellecer el espacio, mantendrás a estos insectos a raya.

Cáscaras de huevo

Las cáscaras de huevo trituradas crean una barrera física que caracoles y babosas encuentran desagradable. Colocá trozos de cáscara alrededor de las plantas que querés proteger; además, estas aportarán calcio al suelo, lo que también beneficia a tus plantas.

Sal de grano

La sal gruesa es otro método natural para ahuyentar a caracoles y babosas. Espolvoreá una pequeña cantidad alrededor de tus plantas, pero evitá el exceso, ya que puede dañar el suelo y afectar a las plantas.

Jabón de nueces para rociar

Un repelente natural muy efectivo es el jabón hecho a partir de nueces de lavado. Este tipo de jabón, diluido en agua y rociado sobre las plantas, ahuyenta a los caracoles y babosas. Aplicá solo de vez en cuando para no afectar el equilibrio natural de tu jardín.

Caracoles en tu jardín. Foto: Freepik

Los daños que puede causarle a tu jardín

Se alimentan de materia vegetal viva o en descomposición, pero prefieren los retoños de plantas jóvenes y tiernos. Las posturas recién brotadas y los retoños suaves de plantas bien asentadas suelen ser sus primeras víctimas. A eso sumarle lechugas y las hierbas tiernas como la albahaca también figuran entre sus favoritas, al igual que las plantas de follaje como las hostas. Al alimentarse, crean grandes hoyos de forma irregular pero con bordes muy lisos, a diferencia de los hoyos de bordes desiguales y ásperos que dejan muchos insectos al morder la planta.

El daño que hacen no se limita al follaje y los tallos tiernos; estas plagas se alimentan de los frutos carnosos como las fresas, los tomates e incluso los cítricos. Estas plagas tienden a evitar las plantas de hojas ásperas y aromáticas como el romero. Al carecer del estorbo de las conchas, las babosas también pasan tiempo bajo tierra en busca de humedad, por lo que son una amenaza para los tubérculos, los bulbos y las semillas recién sembradas.

Como los caracoles y babosas se alimentan principalmente de noche, los hoyos y el rastro de mucosidad son la única prueba de su presencia.