Tesla presentó su “modo perro”: la función pensada para proteger a una mascota dentro del auto

Desde monitorear al animal hasta mantener la temperatura adecuada: las funciones de estos vehículos pensadas para los canes.

Tesla diseñó el "modo perro" para las mascotas dentro del auto Foto: freepik

Viajar con un perro es una gran aventura, ya que algunos aman estar dentro del auto, mientras que otros prefieren disfrutar del aire libre. Sin embargo, una de las grandes problemáticas radica en el hecho de tener que dejarlo dentro del vehículo para hacer algo, lo que puede ser extremadamente peligroso para el can.

Sin embargo, al parecer Tesla tiene la solución: el “modo perro”. Se trata de una función pensada para cuidar a las mascotas cuando deben permanecer dentro del auto por períodos breves (o mientras sus dueños necesitan salir por unos minutos).

Esta característica utiliza el sistema de climatización del vehículo para mantener estable la temperatura interior mientras el animal se encuentre adentro y muestra un mensaje visible desde el exterior, para evitar confusiones o alarmas innecesarias entre los transeúntes.

Al activar esta función en Tesla, el sistema de aire acondicionado o calefacción mantiene el interior del auto a una temperatura agradable para el animal. Además, por fuera, se podrá leer la siguiente leyenda: “Mi dueño volverá enseguida. No te preocupes, estoy bien”.

Por otro lado, el dueño de la mascota podrá verlo en tiempo real desde la aplicación móvil mediante la función “cámara en directo”, que muestra el interior del auto mientras se encuentre activo.

Tesla pensó esta herramienta luego de varios incidentes donde las personas debieron romper las ventanillas del auto para rescatar a las mascotas encerradas en su interior. Con esta modalidad, se espera que los perros estén cómodos dentro del vehículo y sin ningún tipo de peligro.

Tesla diseñó el "modo perro" para las mascotas dentro del auto. Fuente: X TESLA

Tesla: cómo activar el “modo perro”

Para poder activarlo, pueden seguirse tres simples pasos:

Desde la pantalla central del vehículo, dentro del menú de climatización.

A través de la app de Tesla, en la sección de clima.

Por comando de voz, presionando la rueda del volante y diciendo “Activar modo perro”.

Este sistema está disponible en todos los modelos actuales de Tesla: Model 3 (incluida la versión Highland), Model Y, Model S y Model X. Cabe considerar que el “modo perro” consume entre 1% y 3% de batería por hora y que debe utilizarse por un periodo muy corto de tiempo, ya que de otro modo podría ser riesgoso para el animal.