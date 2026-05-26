Cachorros de lince ibérico Foto: EFE Verde

Una luz de esperanza se encendió en España gracias al nacimiento de cuatro linces ibéricos, una especie en peligro de extinción que era especialmente monitoreada por el municipio de Lorca. Este hecho fue considerado como clave para la conservación de uno de los animales más amenazados del continente europeo.

Se trata de la segunda camada registrada en el municipio desde el inicio del programa de reintroducción impulsado en la región y de la primera confirmada durante 2026. Los pequeños felinos fueron detectados junto a su madre, una hembra llamada Urtsu, en un paraje ubicado al norte de Lorca.

El hallazgo representa un nuevo avance dentro del proyecto europeo Life Lynxconnect, que busca favorecer la recuperación y expansión del lince ibérico en la península ibérica mediante la conexión de distintas poblaciones de la especie.

Cachorros de lince ibérico Foto: EFE Verde

Durante la investigación de las especies, los encargados del seguimiento de la fauna silvestre localizaron a una hembra acompañada de cuatro crías, de alrededor de dos meses de vida. Este monitoreo logró comprobar que tanto la madre como los cachorros se encuentran en buen estado de salud.

Desde entonces, se realizan tareas de observación permanente, control sanitario y seguimiento de los ejemplares liberados en el medio natural. La madre de la camada había sido liberada en febrero de 2024 y provenía del Centro de Cría del Lince Ibérico Zarza de Granadilla. Con un peso de 7,6 kilos, Urtsu ya había protagonizado el primer nacimiento confirmado de linces en libertad dentro de la Región de Murcia.

En aquella oportunidad, inicialmente se habían detectado dos cachorros, aunque posteriormente los especialistas confirmaron que fueron tres las crías nacidas.

Lorca, un territorio clave para la recuperación del lince ibérico

Desde el Gobierno regional destacaron que esta nueva camada demuestra que la zona norte de Lorca reúne condiciones ideales para el asentamiento de la especie.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, señaló que cada nacimiento en libertad representa “una noticia extraordinaria desde el punto de vista ambiental y científico”.

Además, remarcó que el entorno ofrece alimento, refugio, tranquilidad y conectividad ecológica suficiente para garantizar la reproducción y expansión del lince ibérico, una especie que décadas atrás estuvo al borde de la desaparición.

Cachorros de lince ibérico Foto: EFE Verde

Según explicó el funcionario, la Región de Murcia se convirtió en un corredor estratégico para conectar distintas poblaciones de linces en España y fortalecer su diversidad genética.

El proyecto europeo que impulsa la conservación de la especie

La recuperación del Lince ibérico forma parte del proyecto europeo Life Lynxconnect, una iniciativa que busca asegurar la viabilidad genética y territorial de la especie a largo plazo.

Los resultados positivos también se reflejan en los centros de cría administrados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica de España. Durante la temporada de cría 2026 nacieron 31 cachorros distribuidos en 12 camadas en los centros de El Acebuche y Zarza de Granadilla, consolidando la tendencia favorable que la especie viene mostrando en los últimos años.