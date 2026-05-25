Sobrevivió a un atropello en la Ruta 40 y lucha por recuperarse:

El cachorro de puma fue rescatado tras un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y Villa La Angostura. Foto: Parque Nacional Nahuel Huapi.

El cachorro de puma conocido como “Malvina”, rescatado tras un dramático accidente sobre la Ruta Nacional 40, continúa evolucionando favorablemente en la provincia de Río Negro bajo supervisión especializada. Sin embargo, pese a la mejora en su estado de salud, especialistas advierten que su liberación en la vida silvestre todavía presenta serias dificultades.

La pequeña puma fue encontrada a comienzos de abril luego de un atropello ocurrido entre Bariloche y Villa La Angostura, dentro de la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. El hecho conmocionó a rescatistas y veterinarios debido a la gravedad de la situación: junto a una hembra adulta muerta aparecieron tres crías sin vida, mientras que una cuarta aún respiraba.

Desde entonces, el animal inició un largo proceso de recuperación que hoy continúa en la Fundación Bubalcó, un centro especializado en rehabilitación y conservación de fauna silvestre ubicado en Río Negro.

Cómo fue el rescate y la atención inicial del cachorro

El operativo comenzó cuando un automovilista que transitaba por la Ruta 40 detectó a la hembra de puma atropellada al costado del camino. Al acercarse, descubrió que una de las crías todavía seguía con vida y decidió trasladarla rápidamente para que recibiera asistencia veterinaria.

A partir de ese momento se activó un trabajo conjunto entre particulares, veterinarios y autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi para intentar salvar al cachorro.

“Malvina” permanece bajo cuidados especializados en la Fundación Bubalcó, en la provincia de Río Negro. Foto: Parque Nacional Nahuel Huapi.

Durante las primeras semanas, el estado de “Malvina” fue extremadamente delicado. Según explicaron los profesionales que participaron del operativo, la cría había nacido de manera prematura y sobrevivido a un fuerte impacto, por lo que necesitó cuidados intensivos permanentes.

El veterinario Sergio Sánchez quedó a cargo del seguimiento clínico, mientras que también intervino la especialista en oftalmología animal María Graciela Beveraggi debido a una lesión e infección detectada en uno de sus ojos.

Además de la atención médica, el cachorro requirió alimentación especial, monitoreo constante y un entorno controlado para garantizar su recuperación.

Recuperación en Río Negro y un futuro incierto

Con el paso de las semanas, “Malvina” comenzó a mostrar signos de mejoría y logró estabilizarse gracias a los cuidados recibidos. Tras más de un mes de evaluaciones, el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales resolvieron trasladarla a la Fundación Bubalcó, donde actualmente continúa su rehabilitación bajo seguimiento especializado.

Veterinarios y especialistas realizaron un seguimiento intensivo debido a las complicaciones de salud que presentó la cría. Foto: Parque Nacional Nahuel Huapi.

Aunque el estado general del animal es favorable, los especialistas remarcan que su eventual liberación en la naturaleza sigue siendo poco probable.

La principal dificultad radica en que el cachorro perdió a su madre a muy temprana edad y debió sobrevivir con asistencia humana, lo que le impidió desarrollar conductas fundamentales para la vida silvestre.

Entre las habilidades que no logró incorporar aparecen técnicas de caza, reconocimiento territorial y comportamientos de supervivencia esenciales para un puma en libertad.

Por ese motivo, los expertos analizan distintas alternativas para garantizar su bienestar a largo plazo, priorizando siempre las condiciones que permitan preservar su salud y calidad de vida.