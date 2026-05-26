Ballena azul. Foto: Freepik

Tripulantes y pasajeros de un bote turístico en una excursión en el Golfo San Jorge, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hecho histórico con la primera aparición de una ballena azul a corta distancia, lo que permitió capturar el momento.

La noticia se conoció en las últimas horas cuando pasajeros publicaron en sus redes sociales el avistamiento de la ballena azul cerca del bote con el que navegaban como parte de la excursión náutica.

El video que más llamó la atención es el de Analía San Leandro, quien logró apreciar a pocos metros al cetáceo, considerado el animal más grande del planeta.

Ballena azul en Comodoro Rivadavia. Video: Instagram/proyecto_cetaceosgsj

“Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge”, expresaron desde Proyecto Cetáceos GSJ.

Este domingo se conoció un video que publicó el propio gobernador de Chubut, Nacho Torres, quien se mostró junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn.

“No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan”, manifestó.

La ballena más grande del mundo llegó a la Patagonia argentina: apareció por primera vez en aguas protegidas

A mediados de febrero, el Parque Provincial Patagonia Azul, ubicado en Chubut, confirmó por primera vez la presencia de una ballena azul en sus aguas protegidas. El hallazgo ocurrió durante una salida de monitoreo rutinaria realizada por la Fundación Rewilding Argentina, y representa un hecho histórico para la biodiversidad del Mar Argentino.

La expedición, autorizada por la Secretaría de Ambiente de Chubut, se centraba en la fotoidentificación de ballenas jorobadas, cuando los biólogos a bordo, liderados por Tomás Tamagno, avistaron una silueta descomunal entre las olas. La confirmación de la ballena azul en el parque constituye el primer registro oficial de la especie en esta área protegida.

Presencia de una ballena azul en el Mar Argentino. Foto: Tomás Tamagno / Fundación Rewilding.

La ballena azul en aguas patagónicas

Durante la navegación, el equipo observó varias ballenas jorobadas saltando en sincronía, un comportamiento habitual en esta época del año. En medio de este escenario, apareció un ejemplar de tamaño colosal, superando ampliamente a las jorobadas y a las ballenas sei presentes en la zona. La coloración grisazulada y su longitud alertaron de inmediato al equipo científico.

Al acercarse con precaución para obtener imágenes, los investigadores confirmaron la especie, identificándola probablemente como ballena azul antártica, capaz de alcanzar 30 metros de largo y entre 75 y 140 toneladas de peso. Para comparar, una ballena jorobada adulta mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas, lo que evidencia la magnitud del hallazgo.

Presencia de una ballena azul en el Mar Argentino. Foto: Tomás Tamagno / Fundación Rewilding.

Estos gigantes marinos se alimentan principalmente de kril, consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas por día. A diferencia de otras ballenas barbadas, no presentan ayunos prolongados estrictos, lo que abre nuevas preguntas sobre sus patrones migratorios en el Mar Argentino.