Apareció en una de las playas más famosas de América Latina y mantiene en alerta a turistas y expertos:

Playa del Carmen enfrenta una nueva ola de sargazo que cubre amplios sectores de la costa caribeña. Foto: Facebook / El País.

El avance masivo del sargazo volvió a impactar con fuerza sobre distintas playas del Caribe y encendió la preocupación en uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. En Playa del Carmen, México, las autoridades ya retiraron más de 42 mil toneladas de algas marinas, aunque grandes manchas marrones continúan cubriendo sectores enteros de la costa.

El fenómeno, que en los últimos años dejó de ser ocasional para convertirse en un problema recurrente, afecta tanto el paisaje natural como la actividad económica vinculada al turismo. Mientras brigadas de limpieza trabajan diariamente sobre la arena y el mar, especialistas advierten que el crecimiento sostenido del sargazo estaría relacionado con cambios ambientales y el calentamiento global.

Las autoridades mexicanas ya retiraron más de 42 mil toneladas de algas marinas en las playas de Quintana Roo. Foto: EFE/ Lourdes Cruz.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es un tipo de alga marina flotante de color marrón que se desarrolla naturalmente en el océano Atlántico. A diferencia de otras algas, no necesita estar adherida al fondo del mar para crecer, ya que forma enormes masas que flotan sobre la superficie del agua.

Estas algas cumplen una función importante en el ecosistema marino porque sirven de refugio y alimento para peces, tortugas y otras especies. Sin embargo, cuando llegan en cantidades excesivas a las costas, pueden convertirse en un problema ambiental, turístico y económico.

Cómo afecta el sargazo al océano y a las costas. Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration.

Tras recolectar 42 mil toneladas, esta playa de América Latina sigue cubierta por una mancha marrón

Uno de los puntos más afectados por la llegada masiva de sargazo vuelve a ser Playa del Carmen, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo. Pese a los intensos operativos desplegados durante las últimas semanas, enormes acumulaciones de algas continúan apareciendo sobre distintos sectores de la playa.

Las autoridades locales confirmaron que ya se retiraron más de 42 mil toneladas de sargazo, aunque el flujo constante de nuevas arribazones mantiene parte del litoral cubierto por extensas manchas marrones.

La presencia de estas algas modifica por completo la imagen característica de aguas cristalinas y arena blanca que convirtió al Caribe mexicano en uno de los destinos más visitados de América Latina.

El avance del sargazo preocupa al sector turístico por el impacto sobre uno de los destinos más visitados de América Latina. Foto: National Geographic.

Además del impacto visual, el sargazo también genera fuertes olores cuando comienza a descomponerse bajo el sol, complicando aún más la experiencia de turistas y residentes.

El operativo para frenar el avance del sargazo en las playas del Caribe

Frente a la magnitud del fenómeno, la Secretaría de Marina de México y el gobierno de Quintana Roo implementaron un operativo especial para intentar contener el avance del sargazo antes de que llegue a la costa.

El despliegue incluye 11 embarcaciones especializadas conocidas como “barcos sargaceros”, que trabajan mar adentro recolectando parte de las algas flotantes. A esto se suman barreras de contención instaladas en distintos sectores del litoral para reducir el ingreso del sargazo hacia las playas.

Barcos sargaceros, barreras flotantes y brigadas de limpieza trabajan diariamente para contener el fenómeno. Foto: EFE/ Lourdes Cruz.

En tierra, brigadas de limpieza realizan tareas diarias utilizando maquinaria pesada para retirar las acumulaciones que logran alcanzar la orilla.

Sin embargo, pese a los esfuerzos y a las miles de toneladas ya recolectadas, las autoridades reconocen que el fenómeno continúa avanzando debido a la llegada permanente de nuevas masas de algas desde el océano Atlántico.

El avance de esta alga por América Latina

El crecimiento del sargazo se transformó en una preocupación creciente para distintos países del Caribe y América Latina, especialmente en regiones donde el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos.

Especialistas vinculan el crecimiento del sargazo con el calentamiento global y cambios en las corrientes oceánicas. Foto: National Geographic.

En Playa del Carmen, hoteles, restaurantes, comerciantes y operadores turísticos siguen de cerca la evolución del fenómeno debido al impacto que puede generar sobre la llegada de visitantes.

Especialistas explican que el aumento del sargazo estaría vinculado a varios factores ambientales, entre ellos el incremento de la temperatura oceánica provocado por el calentamiento global, alteraciones en las corrientes marinas y el exceso de nutrientes presentes en el agua.

Lo que años atrás aparecía como un fenómeno aislado hoy se repite temporada tras temporada y afecta no solo a México, sino también a otros destinos turísticos del Caribe.

Las extensas manchas marrones alteran el paisaje tradicional de aguas cristalinas y arena blanca del Caribe mexicano.

Mientras continúan los trabajos de limpieza, las imágenes de playas cubiertas por extensas capas marrones reflejan el enorme desafío ambiental que enfrenta actualmente la región y el impacto que el cambio climático comienza a tener sobre algunos de los paisajes más emblemáticos de América Latina.