Chau al sarro: cómo cepillarle los dientes a tu perro sin lastimarlo

El cuidado bucal es fundamental para el bienestar de las mascotas. Una rutina de limpieza que no los hace sufrir ni los estresa es la clave del éxito.

Cómo cepillarle los dientes a un perro Foto: Freepik

El cuidado de la higiene bucal del perro es parte de su salud y su bienestar general. Al igual que el de los humanos, los dientes de los animales tienden a deteriorarse con la edad y los restos de comida, por lo que se deben cuidar minuciosamente. Este detalle suele ser poco frecuente en los controles veterinarios, pero es crucial.

Limpiarle los dientes a nuestra mascota es clave para evitar el desarrollo de distintas enfermedades, además de prevenir el sarro y el mal aliento. Entre las dudas más frecuentes, se encuentra la de cómo cepillar sus dientes correctamente para que el animal no se estrese.

Cómo limpiar los dientes de tu perro sin que se estrese

De acuerdo con especialistas de Purina, la limpieza bucal debería ser diaria, ya que de esta forma, se previene la acumulación de placa y de sarro. Y aunque puede ser medio tedioso, lo ideal sería mantener una rutina de limpieza aunque sea una vez al día.

Sin embargo, para quienes no puedan hacerlo -por el temperamento del perro o por su incomodidad- se recomienda asistir al veterinario para que le realice una limpieza anual. De esta forma, no solamente mejorará su aliento, sino que además evita que el perro desarrolle enfermedades que no le permitan comer, o que mastiquen de lado.

Paso a paso, cómo limpiar sus dientes

Elegí el momento y lugar adecuados: hacelo en un lugar tranquilo y sin distracciones. Elegí un momento en el que tu perro esté relajado (por ejemplo, después de una caminata o juego).

Usá productos especiales para perros: hay cepillos con mango largo, de dedo o incluso toallitas dentales. Además, existe pasta dental para perros que puede conseguirse en veterinarias.

Familiarizalo con el cepillado: empezá por tocarle suavemente el hocico y los dientes con los dedos. Después, aplicá un poco de pasta en tu dedo y dejá que la lama para que se acostumbre al sabor.

Cepillado suave y progresivo: colocá un poco de pasta en el cepillo, luego, levantá suavemente el labio y cepillá en movimientos circulares. Enfocate principalmente en la línea de las encías y dientes posteriores, donde más se acumula sarro durante 30 segundos.

Refuerzo positivo: felicitalo, hablale con cariño y, si querés, ofrecé una golosina saludable para premiar su paciencia.

Los especialistas recomiendan revisar la boca del perro con regularidad y programar controles dentales periódicos con el veterinario. Así, se pueden detectar a tiempo los primeros signos de enfermedad y evitar complicaciones mayores.