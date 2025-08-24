El error más común al pasear a tu perro: el consejo viral de un educador canino

Durante sus salidas diarias, los perros pueden aburrirse o desmotivarse fácilmente. Sin embargo, un simple cambio en este hábito puede marcar una gran diferencia en su bienestar.

Un educador canino compartió una serie de recomendaciones para los dueños de perros Foto: Unsplash

Para muchos dueños de perros, el paseo diario es un momento esencial para que sus mascotas se ejerciten y exploren el mundo exterior. Sin embargo, un simple cambio en este hábito puede marcar una gran diferencia en el bienestar de nuestros compañeros caninos.

Es por este motivo que Francisco, un experimentado educador canino, compartió en un video en TikTok una serie de recomendaciones que podrían transformar la experiencia de los paseos y, además, alegrar un poco más la vida de nuestros perros. Este video se volvió viral en la plataforma y muchos usuarios aprovecharon para compartir sus experiencias en los comentarios.

Francisco paseando a sus perros. Video: TikTok / @arcaneduca.

Cambio de ruta: la clave para que tu perro nunca se aburra de sus paseos

El educador sugiere que variar la ruta del paseo cada pocos días es clave para estimular mentalmente al perro y evitar la monotonía. En su video, el especialista explica cómo recorrer el mismo trayecto día tras día puede afectar la motivación de los animales.

“Hace tiempo que no pasan por esta zona y están supermotivados olisqueando todo”, comenta en el video, mientras camina con sus perros en un espacio desconocido para ellos. Esta motivación se pierde cuando el perro se enfrenta constantemente a los mismos paisajes, olores y estímulos, lo que puede llevar al aburrimiento y a una experiencia menos gratificante.

Al modificar el recorrido cada dos o tres días, el perro recibe un estímulo mental y sensorial Foto: Freepik

El cambio de ruta, según Francisco, aporta múltiples beneficios para la mascota. Al modificar el recorrido cada dos o tres días, o al menos semanalmente, el perro recibe un estímulo mental y sensorial que mejora su bienestar general. “Es muy enriquecedor para ellos hacer ese cambio”, afirma el educador, destacando que la novedad ayuda a mantener activa la mente del animal, dándole una experiencia diferente y estimulante.

Para quienes tienen la posibilidad, el experto recomienda llevar a los perros a espacios abiertos como montañas, parques o el campo, donde los animales puedan explorar una mayor variedad de olores y sonidos naturales. Este entorno, más complejo y variado, ofrece una riqueza sensorial que intensifica el disfrute del perro.

El experto recomienda llevar a los perros a espacios abiertos Foto: Unsplash

Finalmente, Francisco invita a los dueños a probar esta técnica y observar los resultados en sus mascotas. “Notarán la diferencia en la actitud y energía del perro cuando la ruta cambia. Verán cómo el paseo se convierte en una experiencia nueva y motivadora para ellos”, concluye.